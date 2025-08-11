박수현 수석대변인 11일 특사 관련 논평 “민생과 국민통합을 중심 가치로 삼았다” 조국 관련 질문에 “정치적 행보 논평 않겠다”

[헤럴드경제=양근혁 기자] 더불어민주당은 11일 정부가 단행한 광복절 특별사면과 관련해 “이번 광복절 사면은 정부의 발표대로 민생과 국민통합을 중심 가치로 삼은 것으로 보인다”고 밝혔다.

박수현 민주당 수석대변인은 이날 오후 서울 여의도 국회 소통관 브리핑을 통해 “이재명 대통령이 오늘 임시 국무회의를 개최하고 광복절 특별사면을 단행했다”며 이같이 말했다.

박 수석대변인은 “대상의 대다수가 생계형 사범으로, 이들에게 다시 일어설 기회를 주기 위한 민생사면”이라며 “이번 광복절 사면이 어떤 분들에게는 경제적 재기의 기회가 되고, 나아가 사회적 갈등과 상처를 치유하는 계기가 되기를 바란다”고 했다.

그는 “사면권 행사는 헌법이 보장한 대통령의 고유 권한”이라며 “하지만 이 대통령은 깊은 숙고 속에 국민의 눈높이와 시대적 요구를 함께 살핀 것으로 보인다. 이 대통령의 고뇌를 깊이 이해한다”고 강조했다.

또 “그럼에도 지지와 함께 비판의 목소리도 있을 것”이라며 “모든 목소리를 소중히 듣겠다. 모든 의견이 대한민국이 더 성숙한 민주주의로 나아가는 밑거름이 될 것이라고 믿는다”고 말했다.

박 수석대변인은 “특히 내란을 종식해야 하는 정부인만큼 검찰독재의 무도한 탄압수사로 고통 받은 피해자들의 삶과 명예를 되돌려 드리고자 했다”며 “이들은 정치검찰의 무리한 수사와 기소로 크나큰 시련과 고통을 감당해야 했다. 정치검찰을 제자리에 돌려놓는 것과 함께 정치검찰의 피해자들도 명예를 되찾는 것이 당연하다”고 언급했다.

박 수석대변인은 브리핑을 마친 뒤 기자들과 만난 자리에서 이날 정부가 발표한 특사 명단에 포함된 조국 전 조국혁신당 대표에 관한 질문에는 신중한 태도를 보였다.

그는 ‘조 전 대표는 대법원에서 확정판결을 받았는데, 이를 검찰독재의 산물이라고 볼 수 있는지’ 묻는 말에 “그것은 서로 가치관 다른 걸 수도 있다. 답변하는 건 적절치 않다고 본다”고 말했다.

아울러 “사면 이후에 조국혁신당과 조 전 대표의 정치적 행보나 이런 것에 대해선 논평하지 않겠다”고도 했다.