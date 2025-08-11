DL케미칼·DL, 11일 긴급 이사회서 유상증자 승인 한화케미칼 이어 자금 수혈 결정 “공동 TFT 통해 경쟁력 방안 도출” 한화 “실제 자금지원 의사 확인 어려워”

[헤럴드경제=고은결 기자] 여천NCC(나프타분해시설) 공동 대주주인 DL그룹이 석유화학 업황 악화로 부도 위기를 맞은 여천NCC에 추가 자금을 지원하기로 방침을 정했다.

DL케미칼은 11일 긴급 이사회를 열고 약 2000억원 규모의 유상증자를 승인했다고 밝혔다. 증자를 통해 발행되는 신주는 보통주 92만5895주, 주당 발행가는 21만6007원이다. 신주 배정기준일과 납입일은 이달 18일이다. 이를 통해 총 1999억9980만원의 운영자금을 확보한다는 계획이다.

같은날 DL케미칼의 모회사인 DL도 이사회를 열고 DL케미칼에 대한 유상증자 참여를 승인했다. DL은 DL케미칼 주식 82만3086주를 약 1778억원에 추가 취득할 예정이다. 회사 측은 취득 목적에 대해 “자회사의 재무구조 개선”이라고 밝혔다.

공급과잉에 재무구조 악화일로

여천NCC는 1999년 양사가 각자의 NCC를 통합해 설립됐다. 국내 에틸렌 생산능력 3위 기업으로, 수년간 수천억~1조원대의 이익을 내며 양사의 캐시카우 역할을 해왔다. 국내 업계에서 에틸렌 생산능력 3위 기업이지만 최근 몇 년 간 본격화한 중국발 공급과잉 여파로 실적 부진을 겪었다.

이에 올해 3월 여천NCC의 요청으로 양사는 각각 1000억원씩 증자를 실행했다. 당시에는 여천NCC로부터 “3월 증자가 진행되면 연말까지 현금흐름상 문제가 없을 것”이라는 보고를 받았다고 한다. 그러나 경영난이 지속되며 여천NCC는 최근 전남 여수 3공장 가동을 중단했고, 이달 말까지 3100억원의 자금 부족을 해결하지 못하면 디폴트(채무불이행)에 빠질 수 있는 상황에 놓였다.

한화와 DL은 자금 추가 지원을 놓고 이견을 빚기도 했다. 한화 측은 주주사가 지원하지 않으면 디폴트를 막기 어렵다고 봤다. 이에 지난달 한화솔루션은 이사회를 열어 1500억원의 자금 지원을 승인했다. 반면 지난주까지는 DL 측의 경우 추가 지원에 소극적이었던 것으로 알려졌다. 정확한 원인 진단 전에 자금부터 투입하는 것은 책임경영과 거리가 있다고 판단해서다. 그러나 결국 DL케미칼도 유상증자에 나서며 일단 급한 불은 꺼질 전망이다.

“정상화와 경쟁력 확보 위해 최선”

DL 측은 여천NCC의 부실 문제에 대한 근본적인 원인 분석과 해결방안 마련이 가장 급하다는 입장이다. 또한 DL케미칼은 한화와 공동 운영하고 있는 TFT를 통해 여천NCC에 대한 경영상황을 분석해 실질적 경쟁력 강화 방안과 자생력 확보 방안을 도출해 실행한다는 방침이다. 회사 관계자는 “여천NCC의 대주주로서 책임경영을 실천하고 여천NCC의 제대로 된 정상화와 경쟁력 확보를 위해서 최선을 다 한다는 계획”이라고 말했다.

한편 한화는 DL케미칼의 증자와 관련해 입장문을 내며 신경전을 이어갔다. 한화 측은 “DL케미칼의 증자 결정 공시에서 자금 용도가 운영자금으로 기재돼 있어 실제로 DL이 여천NCC에 자금을 지원할 의사가 있는지 확인이 어렵다”며 “여천NCC에 대한 지원이 이루어지려면, DL케미칼의 자금 지원 이사회, 합작법인인 YNCC 이사회 주주사로부터 차입 결의를 거쳐야 하는데 이와 같은 추가적 조치가 있지 않은 상황”이라고 지적했다.