혁신당 11일 曺특사 관련 긴급 기자회견 김선민 “정부 뒷받침할 개혁동력 생겼다”

[헤럴드경제=양근혁·한상효 기자] 조국혁신당은 11일 정부가 조국 전 혁신당 대표가 포함된 광복절 특별사면을 단행하자 “이재명 대통령의 고심 어린 결정에 감사드린다”고 밝혔다.

김선민 혁신당 대표 권한대행은 이날 오후 서울 여의도 국회에서 긴급기자회견을 열고 “윤석열 검찰권 오남용으로 고통받던 건설노조, 화물연대 등 노동자들과 구(舊)여권 인사들에 대해 사면복권이 이뤄졌다. 피해자 여러분의 아픔이 치유되길 바란다”고 운을 뗐다.

김 권한대행은 “조 전 조국혁신당 대표도 대상으로 포함됐다”며 “혁신당을 대표해 감사 인사드린다”고 말했다.

그는 “누구보다 국민께 감사드린다. 조 전 대표가 치유의 공기를 호흡하게 된 것은 국민 덕분”이라며 “빛의 혁명으로 정권교체가 이뤄졌고 이재명 국민주권정부가 출범했기에 가능했다”고 목소리를 높였다.

김 권한대행은 “내란 정권이 망가뜨리려던 대한민국에 위로와 통합의 계기가 되길 기원한다”며 “검찰권 오남용 피해 회복을 위해 함께해주신 대한민국 학계, 정계, 종교계, 시민사회 원로분들께도 고개 숙여 인사 올린다”고 했다.

이어 “저희가 차마 말하지 못했던 일을 함께 걱정하시며 목소리를 내주셨다”고 말했다.

김 권한대행은 “이제 대한민국 민주주의의 완전한 회복과 국민주권정부 성공을 뒷받침할 개혁에 강한 동력이 생겼다”며 “민주 진영 모두가 힘을 모아야 할 때다. 혁신당이 선봉에 서겠다”고 강조했다.

그러면서 “개혁 5당이 국민 앞에 약속한 검찰·사법·감사원·언론 개혁과 반헌특위 설치 등 5대 개혁을 완수하겠다”며 “추석 귀성선물로 국민께 보고할 수 있도록 온 힘을 다하겠다”고 밝혔다.

김 권한대행은 “오늘 민주주의의 회복은 국민여러분이 계시기에 가능했다”며 “절대 잊지 않겠다. 다시 한번 깊이 감사드린다”고 거듭 말했다.

일반적으로 ‘사면’ 또는 ‘특사’라고 불리는 특별사면·복권·감형은 대통령의 고유 권한으로, 법무부 장관이 상신하면 대통령이 최종 결정한다. 특별사면은 형의 선고가 확정된 특정인에 대해 형 집행을 면제하거나 유죄 선고 효력을 상실하게 하는 조치다.

자녀 입시 비리 및 유재수 전 부산시 경제부시장 감찰무마 혐의 사건 등으로 기소돼 형사재판을 받아온 조 전 대표는 지난해 12월12일 대법원에서 상고 기각으로 하급심 판결이 확정됐다. 조 전 대표는 1심에서 징역 2년의 실형과 추징금 600만원을 선고받았고, 2심은 1심의 판단을 유지해 항소 기각했고, 대법원에서도 유죄 판단 및 형량이 그대로 유지되면서 확정됐다. 이후 지난해 12월16일 수감 생활을 시작했다.