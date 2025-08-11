1월 서부지법 난동 배후 수사하는 경찰 전광훈 목사 등 압수수색 등 수사 속도전 ‘신도 신앙심 이용 불법 가담케 했나’ 집중 압수물 분석 후 피의자 순차 조사 시작

[헤럴드경제=이영기 기자] 올 1월 ‘서울서부지방법원 난동 사태’ 배후 의혹을 받는 전광훈 사랑제일교회 목사의 혐의를 입증하기 위한 경찰의 수사가 탄력을 받고 있다. 최근 성북구 사랑제일교회와 전 목사의 유튜브 스튜디오 등을 압수수색한 후 통신·계좌 기록을 들여다보며 전방위 수사를 펼치고 있다.

특히 이번 압수수색 영장을 통해 새롭게 알려진 전 목사의 횡령 혐의에 대한 수사 의지도 재확인했다.

서울경찰청 관계자는 11일 서울 종로구 서울경찰청에서 열린 정례 브리핑에서 “폭력을 행사한 피의자한테 영치금을 넣었다는 건 교회라는 종교기관의 목적을 고려하더라도 이치에 맞지 않다고 판단했다”며 “해당 행위는 이달 초 횡령 혐의로 입건했다”고 설명했다.

경찰은 전 목사에게 법원 난동에 가담한 피의자들에게 영치금을 넣은 혐의도 새로 적용했다. 해당 행위는 종교적 목적과 무관하게 교회 자금을 사용한 ‘횡령’으로 보고 있다.

경찰이 수사 중인 전 목사의 혐의는 ▷특수건조물침입 및 특수공무집행방해 교사 ▷집회및시위에관한법률 위반 혐의 ▷횡령 등 총 3가지다.

이달 초 사랑제일교회 등을 압수수색한 경찰은 통신·계좌 영장을 발부 받아 자금 흐름 등도 살피고 있다. 신혜식 신의한수 대표 등 핵심 피의자 7명과 관련 장소 8곳도 압수수색했다. 전 목사를 비롯한 교회 핵심 관계자들은 현재 출국금지된 상태다. 경찰은 필요시 출국금지도 연장한다는 방침이다.

특히 경찰은 전 목사가 교회 소속 특임전도사들에 대한 심리적 지배력을 행사하지 않았는지도 수사하고 있다. 지난 5일 진행된 압수 수색 영장에 ‘전 목사는 이모 씨와 윤모 씨를 특임전도사로 임명했고 종교적 신앙심을 이용한 가스라이팅과 그 지시에 따른 대가로 금전적 지원을 했다’며 ‘그 방법으로 자신의 말과 뜻을 맹목적으로 따르도록 심리적 지배하에 두었다’고 적었다.

이씨와 윤씨는 지난 1월 서부지법 난동 사태에 가담해 실형은 선고 받는 사랑제일교회 소속 전도사들이다.

이에 경찰 관계자는 영장에 적힌 ‘가스라이팅’에 대해 “종교적인 신앙심을 이용해 불법행위에 가담케한 것 아닌지 살펴보고 있다”고 부연했다.

그러면서 “특임전도사들은 은혜를 받은 것이라고 한다. 이처럼 강한 종교적 신념을 갖는 이들에게 ‘국민저항권’이라는 말을 했다”며 “이를 어떻게 해석해서 습격이 행해졌는지 확인하고 있다”고 설명했다.

경찰은 압수물 분석을 마치는대로 전 목사를 비롯한 교회 쪽 핵심 피의자들을 직접 불러 조사할 예정이다.