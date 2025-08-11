10월 16~19일 LPGA 투어 정규대회 대회기간 솔라시도 부스·홍보관 운영

[헤럴드경제=신혜원 기자] 전라남도 해남군에 위치한 BS그룹의 파인비치 골프링크스(이하 파인비치)가 10월 개최되는 국내 유일의 미국여자프로골프(LPGA) 투어 정규대회인 ‘BMW 레이디스 챔피언십’을 유치했다고 11일 밝혔다.

오는 10월 16일부터 19일까지 4일간 파인비치에서 진행되는 ‘BMW 레이디스 챔피언십’은 BMW 레이디스 챔피언십만의 독자적인 헤리티지와 지속가능한 대회로서의 차별화된 전통을 구축하기 위해 전국 각 지역의 명품 코스를 순회하며 대회를 치르고 있다. 이번 대회를 통해 한국의 다양한 아름다움을 전 세계에 선보이기 위해 사상 최초로 전라남도에서 LPGA 대회 개최를 결정했다.

대회 개최지로 선정된 BS그룹의 파인비치는 해안 경관과 도전적인 코스 세팅을 갖춘 시사이드(Sea Side) 코스의 골프장으로, 2010년 오픈 이후 대한민국 10대 코스에 선정된 것을 비롯해 다수의 베스트 코스 순위에 빠짐없이 이름을 올려왔다. 최근에는 아시아퍼시픽 톱 50 골프장에도 포함되기도 했다.

한편 BS그룹은 이번 BMW 레이디스 챔피언십을 방문하는 약 6만여 명의 대회관계자와 갤러리 등이 지역 경제 활성화에 기여할 것으로 기대하고 있다. 이들에게 전남 해남의 아름다운 자연환경과 파인비치 인근에 위치한 에너지신도시 ‘솔라시도’를 널리 알리기 위해 대회장 내 솔라시도 홍보부스 운영과 현장 이벤트 등을 진행하여 다양한 체험과 정보를 제공할 계획이다.

BS그룹이 개발중인 솔라시도는 전남 해남군 총 2090만㎡(632만평) 부지에 조성되는 대규모 민관협력 도시개발사업이다. 즉시 개발 가능한 대규모 부지와 풍부한 재생에너지 자원 등 최적의 입지를 바탕으로 재생에너지 기반 인공지능(AI)·에너지신도시로 조성되고 있다. BS그룹이 전라남도, 해남군과 함께 추진하는 이 프로젝트는 지역경제 활성화와 첨단산업 발전을 견인하는 핵심 동력으로 주목받고 있다.

솔라시도는 최근 정부의 ‘AI·에너지 신도시’ 정책과 맞물려 올해 5월 분산에너지특구 후보지로 선정되는 등 재생에너지 기반의 AI데이터센터 조성의 최적지이자, 탁월한 정주여건을 갖춘 미래도시로서 관심이 집중되고 있다.

BS그룹은 RE100 산업단지 조성과 함께, 솔라시도를 지속가능한 정주형 도시로 발전시키기 위한 도시 인프라 구축에 주력하고 있다. 문화·레저시설인 산이정원, 태양의정원, 솔라시도CC를 비롯해 RCS(Redlands Christian School) 국제학교 유치, 호텔신라와의 협업을 통한 특급호텔 유치 등을 진행 중이다. 이를 기반으로 솔라시도를 첨단 산업, 레저, 교육 등 도시 인프라가 균형을 이루는 정주인구 10만 명 규모의 미래도시로 개발하는 데 박차를 가하고 있다.

BS그룹 관계자는 “파인비치에서 개최되는 BMW 레이디스 챔피언십은 전 세계 골프 팬들에게 남도의 아름다운 자연과 수준 높은 골프 인프라를 알릴 수 있는 기회가 될 것”이라며 “이번 대회를 통해 솔라시도의 비전과 전남, 해남 지역의 매력을 널리 알릴 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.