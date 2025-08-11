윤리위 가동…宋 “조속한 결론” “보복 조치” “與의 프레임” 팽팽 전대 일부 후보 ‘전한길 구명’도 全씨, PK 합동토론회 참석 의사

국민의힘 전당대회가 강성 우파 유튜버 전한길씨 징계 문제를 둘러싼 난상토론의 장으로 변질됐다. 당 지도부가 전씨에 대한 전당대회 일정 ‘출입 금지’ 및 ‘중앙당 차원의 징계 검토’란 칼을 빼든 가운데, 강성 당심을 노린 일부 후보자들은 전씨를 두둔하고 나서 논란이 이어질 전망이다.

송언석 국민의힘 비상대책위원장 겸 원내대표는 11일 국회에서 열린 비대위 회의에서 “전당대회에서 함부로 소란을 피우며 당 명예를 실추시키고, 당의 분열과 갈등을 조장하는 선동행위는 결코 용납될 수 없다”며 지난 8일 대구·경북 합동연설회에 참석했을 당시 전씨의 행동을 강하게 비판했다.

송 위원장은 “전한길씨는 방청석 연단에 올라 집단적인 야유와 고함을 공공연히 선동했다는 점에서 죄질이 매우 엄중하다 판단된다”며 “합동연설회장에 언론 취재 비표를 받고 들어와 취재 목적에 맞지 않는 행동으로 행사장 질서를 어지럽힌 것도 엄격히 금지되는 행동”이라고 지적했다. 이어 “국민의힘 윤리위는 전한길씨 사안의 엄중함을 인식하고 조속히 결론을 내려주길 당부드린다”며 “윤리위 결론과 무관하게 전한길씨의 행사장과 주변 출입은 당 차원에서 이미 엄격히 금지했다”고 못박았다.

전씨를 겨냥한 송 위원장의 명시적 경고는 주말부터 연일 이어졌다. 송 위원장은 8일 대구·경북 합동연설회 직후 “축제의 장이 돼야 할 전당대회를 분열과 갈등의 장으로 만든 데 대해 엄중 경고한다”며 전씨에 대한 전당대회 일정 ‘출입 금지’를 긴급 지시했고, 9일 긴급 비대위 회의를 열어 전씨에 대한 중앙당 차원의 윤리위 징계 절차 개시를 결정했다. 이에 따라 그간 서울시당 윤리위 차원에서 검토돼 온 전씨의 징계 문제는 중앙당 손으로 넘어왔다. 중앙당 윤리위는 이날 전씨 징계를 안건으로 첫 회의를 열고 이례적으로 빠른 조치에 나섰다.

송 위원장은 전당대회 후보자들을 향해서도 “모든 후보자들과 각 캠프는 전당대회 정신에 어긋나는 과도한 상호 비방 발언과 네거티브 선거운동을 삼가해주실 것을 재차 촉구한다”고 했다. 또 “앞으로 당 지도부에서 보다 엄격하게 전당대회 과정을 주시하고 관리하겠다”고 예고했다.

하지만 일부 후보자들은 지도부 조치에 공개 반발하며 사실상 ‘전한길 구명’ 행보에 나섰다. 지난 대선 김문수 후보의 비서실장을 지낸 김재원 최고위원 후보는 전씨를 비롯한 우파 유튜버들이 공동 주최한 ‘자유우파 유튜브 연합 토론회’에 출연해 “일종의 보복 조치가 아닌가 생각된다”며 당 원내수석부대표와 사무총장, 전당대회 선거관리위원장에게 징계 절차 중단을 요구하는 ‘항의성’ 전화를 했다고 밝혔다. 토론회에 함께 출연한 최고위원 후보들도 “전한길씨가 적절한 정도의 얘기를 했을 뿐(김태우)”, “민주당이 만든 프레임(손범규)”, “보수정당이 어려울 때 혜성같이 나타난 분(김민수)” 등 전씨를 두둔하는 발언을 쏟아냈다.

전씨에 대한 당권 주자들의 입장도 엇갈리고 있다. 안철수 후보는 이날 페이스북에서 장동혁 후보를 향해 “친길(친전한길)계 후보가 맞습니까, 아닙니까”라고 직격했다. 징계 조치에 대한 장 후보의 앞선 “전한길 한 사람을 악마화하고 극우 프레임으로 엮으려는 시도”란 주장을 겨냥한 것이다. 김문수 후보는 전날 서울 광화문 채널A스튜디오에서 진행된 8·22 전당대회의 첫 방송토론회를 마친 직후 “징계가 능사가 아니다”란 입장을 내놨다. 조경태 후보는 앞서 “출입금지를 넘어 즉각 출당조치하기 바란다”고 했다.

당 지도부의 출입 금지 조치에도 전씨는 12일 부산 벡스코(BEXCO)에서 열리는 부산·울산·경남 지역 합동연설회에 참석한다는 입장이다. 전씨는 이날 유튜브 토론회에서 ‘부산에도 오실 것이냐’는 질문을 받자 “네”라고 답했다. 김진·김해솔 기자