- K-이니셔티브 실현 위해 음반제작사에 형평성 있는 제도적 지원 필요

[헤럴드경제=서병기선임기자]5개 음악단체가 성명서를 통해 “문화강국 도약과 K-이니셔티브 실현을 위해 음악산업, 특히 중소 음반제작사에 대한 형평성 있는 제도적 지원이 필요하다.”고 밝혔다.

11일 5개 음악단체는 K-이니셔티브를 핵심 국정 기조로 삼은 이재명 정부의 정책 방향에 대해 적극적인 환영과 지지를 표하며, “K-팝은 이미 국가 경쟁력과 문화 주권 실현에 핵심적인 동력”이라며 “특히 중소 음반제작사에 대한 실질적 지원은 산업 전반의 상생과 지속 가능한 발전으로 이어질 것”이라고 강조했다.

현재 영상·웹툰 등 일부 콘텐츠 분야는 제작비에 대한 세제 혜택이 적용되고 있으나, 음악산업은 지원 범위에서 제외되어 있다. 이들은 “BTS의 ‘다이너마이트’ 뮤직비디오가 전 세계적인 성공을 거두었음에도 세제 혜택 대상이 아니라는 점은 콘텐츠 장르 간 형평성에 어긋난다.”며 “음악산업 역시 균형 있는 국가 콘텐츠 지원 정책의 대상에 포함되어야 한다.”고 밝혔다.

또한, 중소 음반제작사의 자금력 한계를 해소하기 위한 펀드 조성도 필요하다고 제안했다. 현재 모태펀드 등 정책 금융 지원은 영상·웹툰 중심으로 운영되고 있으며, 음악산업 전용 계정은 마련되어 있지 않다. 단체들은 “전용 펀드가 조성된다면 중소 음반제작사들이 보다 안정적으로 창의적이고 경쟁력 있는 콘텐츠를 제작할 수 있을 것”이라고 덧붙였다.

마지막으로, 5개 음악단체는 “K-팝은 대한민국의 미래 산업이자 외교·경제를 견인하는 전략 자산”이라며 “음반제작사에 대한 조세 지원과 금융·보증 제도의 마련이 산업 생태계의 지속 가능한 성장과 K-컬처 세계화에 기여할 것”이라고 강조했다.

한편, 성명서에 참여한 음악단체는 한국매니지먼트연합, 한국연예제작자협회, 한국음악레이블산업협회, 한국음반산업협회, 한국음악콘텐츠협회 5개 협회다.