위믹스 상폐 따른 코인 기부 ‘허와 실’ 투명성·추적 가능성 갖춘 기부 수단 주목 홍보·과시 등 기부단체 리스크 노출 위험 코인거래소, 대응팀 구성해 제도변화 대응

국내 대학가의 첫 코인 기부금(위믹스)이 상장폐지로 휴지조각이 되면서 가상자산 기부의 잠재적 리스크가 드러났다. 가상자산 기부는 기부자가 자산의 사용처를 실시간으로 확인할 수 있어 투명한 기부 수단으로 주목받았지만 언제든지 시세 급변이나 상장폐지와 같은 변수에 노출될 수 있기 때문이다.

코인이 기부시장의 한 축으로 자리 잡기 위해서는 사전심사부터 사후관리까지 정교한 기준을 마련해야 한다는 지적이 제기된다.

▶코인, 기부 대안으로 주목받았지만…=11일 금융권에 따르면 코인이 기부 수단으로 주목받은 배경은 전통적인 방식으로는 기부금이 어디에 쓰였는지 알 수 없다는 불신에 있었다. 블록체인 기반의 가상자산 기부는 이런 구조적 문제를 투명성과 추적 가능성으로 정면 돌파하려는 시도였다.

기부금에 대한 불신은 오랜 시간 누적돼 왔다. 그 불신을 폭발시킨 대표적인 사건이 2018년 9월 발생한 ‘어금니 아빠’ 이영학 사건이다. 이씨가 딸의 친구인 여중생을 추행하고 살해한 뒤 시신을 유기한 것도 모자라 딸의 수술비로 기부받은 후원금 12억원을 유용해 풍족한 생활을 해온 사실이 밝혀져 공분을 샀다. 이전에도 2013년 ‘유니세프 사무총장 후원금 횡령 사건’, 2015년 ‘유령 장애인 단체 11억원 기부금 사기’, 2016년 ‘새희망씨앗 재단 횡령 사건’ 등이 있었다.

이처럼 기부금 유용 사건이 잇따르며 기부에 대한 신뢰가 무너지자 대안으로 블록체인 기반의 기부 시스템이 주목받기 시작했다. 블록체인은 기부금의 집행 내역과 사용처를 공개할 뿐 아니라 거래 기록을 누구나 실시간으로 열람할 수 있고 한 번 기록된 내용은 수정이나 삭제가 불가능하다. 특정 단체를 통하지 않고 기부자가 원하는 대상에게 직접 일대일 후원이 가능하다는 점도 장점이다.

국경을 뛰어넘는 기부 수단으로도 매력적이다. 그동안 비영리법인이 해외로부터 기부금을 받을 때는 국제 송금 시스템을 활용해야 했기 때문에 높은 수수료와 송금 지연으로 자금 조달에 어려움을 겪는 경우가 많았다. 그러나 가상자산으로 기부를 받게 되면 중개 은행을 거치지 않고 비영리 단체가 직접 송금받을 수 있는 구조가 가능해진다.

이미 해외에서는 가상자산 기부 시장이 활발하다. 미국의 암호화폐 기부 플랫폼 ‘더 기빙 블록’에 따르면 지난해 가상자산을 통한 기부 규모는 2023년 대비 386.33% 증가한 10억달러(약 1조3000억원)에 달했다. 올해 기부액은 약 25억달러 수준까지 늘어날 것으로 전망된다. 자산을 축적한 20~30대를 중심으로 기부 방식이 빠르게 변화하고 있다는 설명이다.

국내에서도 두나무가 기부 플랫폼 구축에 대해 내부적으로 가능성을 열어두고 검토하고 있는 단계다.

로펌, 컨설팅회사 및 수탁업체 등 외부 전문기관의 관련 자문 수요도 점차 증가하고 있다. 가상자산 기부가 제도화되는 과정에서 비영리법인이 회계·세무·수탁 리스크를 최소화하기 위해 외부 자문을 찾는 사례가 늘고 있다.

▶코인 기부, 제대로 관리 못하면 ‘리스크’ 부메랑=하지만 기부금 심사부터 사용까지 명확한 내부통제 기준이 없다면 기부단체 스스로도 리스크에 노출될 수 있다.

가장 중요한 첫 단추는 기부받을 가상자산의 성격을 사전에 검토하는 것이다. 금융당국은 가상자산 기부의 신뢰성을 높이기 위해 기부 대상 자산을 ‘3개 이상 원화거래소에서 거래되는 종목’으로 한정하고 ▷가상자산 ▷회계 ▷법률 전문가로 구성된 사전심의기구를 통해 기부의 적정성과 현금화 계획을 심의하도록 했다.

문제는 위믹스처럼 국내 4대 거래소에 상장됐음에도 상장폐지 사례가 발생하고 제도적 기준을 충족해도 사각지대에 놓일 가능성이 여전히 존재한다는 점이다. 이 때문에 비영리법인 스스로 기부받는 코인이 홍보나 과시 목적에 해당하는지 여부를 판단할 수 있어야 한다는 지적이 나온다. 코인 발행 주체와 기부자가 동일한 경우에는 기부를 반려하는 등 자체적인 기준을 마련해야 한다는 설명이다.

예자선 경제민주주의21 변호사는 위믹스 기부 사태와 관련해 “대학들이 기부금을 받았지만 결국 못 팔게 된 데 초점이 맞춰져 있으나 사실상 대학도 그 과정에 협조한 셈”이라고 지적했다. 이어 “특정 코인을 홍보하기 위해 기부 형식을 취하는 경우가 많다”며 “법인에 코인을 기부하면 수령 기관이 이를 실제 사용하는 것처럼 보이기 때문에 이미지 개선과 투자 수요 유인으로 접근할 수 있다”고 지적했다.

기부 이후의 현금화 시점도 핵심 쟁점 중 하나다. 금융당국은 기부받은 가상자산을 지체 없이 현금화하는 것을 원칙으로 제시했지만 유동성 문제나 장외거래 특수성 등을 고려해 내부 기준에 따라 현금화 시기를 조정할 수 있는 여지도 열어두고 있다.

한 거래소 관계자는 즉시 현금화 방침에 공감하면서도 “사실 코인 자체가 어느 정도의 시세 차익을 노리는 자산이라 기부 직후 바로 매도할 경우 오히려 자산 가치를 충분히 실현하지 못할 수 있다”면서 “시장 상황과 코인의 유동성 등을 고려한 유연한 현금화 전략이 필요하다”고도 말했다.

▶당국 가이드라인 기반 세부적 지침 마련돼야=지난 6월부터 대학을 비롯한 비영리법인들이 가상자산을 매도할 수 있게 되면서 코인 거래소들은 대응팀을 꾸리는 등 제도 변화에 발맞추고 있다. 이는 지난 5월 금융위원회가 발표한 ‘법인의 가상자산 참여 로드맵’을 통해 비영리법인의 가상자산 보유 및 매각을 허용한 데 따른 것이다.

비영리기관이 가상자산을 기부금으로 받아 현금화한 사례도 나왔다. 국제구호개발 비정부기구 월드비전은 지난 6월 기부금으로 받은 이더리움 0.55개(약 198만원)를 업비트에서 매도했다.

전문가들은 사전 심사부터 기부 수용, 현금화 및 사후 관리에 이르기까지 전 과정을 아우르는 정교한 내부통제 기준 마련이 시급하다고 강조하고 있다.

다만 아직까지 법인 또는 비영리단체의 수요가 크지 않아 계좌 개설 이외에 매각 관련 지침을 선제적으로 마련하고 나선 곳은 많지 않은 실정이다. 한 거래소 관계자는 “월드비전 사례 외에 진전된 건 없다”면서 “비영리법인이나 영리법인 회원가입을 받고 있긴 하지만 생각보다 기업들의 수요가 없는 상황”이라고 설명했다.

업비트를 운영하는 두나무의 경우 비영리법인 고객을 위한 별도의 전담 체계를 운영하지만 기부 수령 자산의 위험성에 대한 개별 종목 경고는 따로 하지 않고 있다. 두나무 관계자는 “특정 종목(위험성에) 대한 제안은 하지 않는다”며 “당국과 닥사(DAXA·디지털자산거래소 공동협의체) 가이드라인에 따라서만 운영한다”고 설명했다.

빗썸 역시 “자세한 과정을 설명하기 어렵지만 당국 지침 수준에 운영 중”이라고 밝혔다.

향후 스테이블코인이 제도권에 편입될 경우 현행 가이드라인과는 별도의 적용 기준이 필요할 수 있다는 분석도 나온다.

장윤주 아름다운재단 연구사업팀장은 “가상자산은 변동성이 크기 때문에 금융감독원이 즉시 매도 원칙을 제시했지만 달러나 원화에 연동된 스테이블코인은 예외적으로 유동적인 매도 기준을 적용할 수 있을 것”이라고 했다. 이어 “기관이 특정 목적이나 시점을 고려해 스테이블코인을 장기 보유할 수도 있는 만큼 내부 기준 설정이 중요해질 것”이라고 덧붙였다. 유혜림·신주희·경예은 기자