일본 2014년 석유화학 산업 재편 유도 에틸렌 설비 잇달아 폐쇄 결정 한국 정부도 약 10년 전 위기 인식 구체적인 대안 부재 등으로 흐지부지 중국발 공급 과잉에 기업들 자산 매각 나서 “정부가 산업 재편에 적극적으로 나서야”

[헤럴드경제=한영대 기자] 최근 글로벌 석유화학 시장이 중국발 공급과잉 여파로 침체기를 겪고 있는 가운데 과거 일본과 우리나라 정부의 움직임 차이가 양국 산업 명암에 영향을 미쳤다는 분석이 나오고 있다. 일본은 일찌감치 기초 석유화학 제품 설비 폐쇄 등을 단행한 반면, 한국은 소극적인 움직임으로 현재 중국발 공급과잉 리스크에 그대로 노출되고 있다.

국내 석유화학 기업들이 위기 극복을 위해 자구책을 실행하고 있지만 최근 시황을 고려하면 정부가 사업 재편에 선제적으로 나서야 한다는 지적이 나오고 있다.

11일 업계에 따르면 일본은 2014년 1월 산업경쟁력강화법을 시행, 같은 해 11월 민간컨설팅을 반영한 ‘석유화학산업시장구조분석보고서’를 토대로 석유화학 산업 재편을 유도했다.

당시 보고서에는 “2020년 석유화학 기초 제품인 에틸렌 설비가 170만톤 과잉된다”는 경고가 담겨 있었다. 이에 담당 부처인 일본 경제산업성은 2015년 스미토모화학의 지바 에틸렌 공장, 2016년 아사히카세이의 미즈시마 에틸렌 공장 폐쇄를 유도했다.

우리나라 정부도 중국의 석유화학 제품 자급률 상승 등 문제점을 인식, 약 10년 전부터 위기 극복을 위한 대책을 마련했다. 하지만 구체적인 대안 부재, 기업들의 소극적인 태도 등으로 모두 좌초됐다.

대표적으로 산업통상자원부는 2018년 첨단화학산업 발전 전략을 발표했다. 범용 석유화학 중심의 산업 구조에서 벗어나기 위해 첨단 화학 산업으로 포트폴리오를 다변화해야 한다는 목표를 제시했다. 약 10조원을 투자해 서산에 첨단 특화단지를 조성하는 등 구체적인 계획도 내놨다. 하지만 특화단지 조성에 일부 민간 업체들이 불참을 결정하면서 사업은 결국 최종 무산됐다.

최근 2년간 중국의 공격적인 증설로 국내 석유화화학 시장이 벼랑 끝에 내몰리자 기업들은 정부에 하루빨리 실효성 있는 대책이 시행돼야 한다고 강조하고 있다. 석유화학 업계가 제시하고 있는 대책은 ▷사업재편 승인요건 완화 및 공동행위 규제 특례 신설 ▷산업위기선제대응지역에 대한 전기요금 한시 인하 ▷고부가 화학기술의 국가전략기술 지정 등이다.

업계의 간절한 목소리에도 정부는 여전히 소극적인 움직임을 보이고 있는 것으로 알려졌다. 전기료 감면의 경우 다른 산업군들과의 형평성을 이유로 정부가 회의적인 태도를 보이고 있는 것으로 알려졌다.

상황이 여의치 않자 기업들은 각자도생에 나서고 있다. 계속된 적자에 따른 유동성 악화를 막고자 유휴자산은 물론 한때 미래 먹거리 사업도 매각하고 있다. LG화학은 올해 6월 첨단소재사업본부 내 수처리 필터 사업을 1조4000억원에 팔았다. 최근에는 생명과학사업본부 내 에스테틱 사업을 사모펀드 운영사인 VIG파트너스에 매각했다. 매각가는 2000억원이다.

롯데케미칼은 지난해부터 비주력 사업 및 유휴자산 매각 등을 통해 약 1조7000억원의 현금을 확보했다. 올해 상반기에는 파키스탄 소재 고순도테레프탈산(PTA) 생산 판매 자회사인 LCPL 보유지분 75.01%를 매각해 979억원을 확보했고, 인도네시아 자회사인 LCI 지분 25%를 활용해 6500억원 규모의 자금을 조달했다. 최근에는 HD현대와 나프타크래킹센터(NCC) 통합 방안을 논의하고 있다.

다만 글로벌 석유화학 시황 반등이 언제 이뤄질 지 예측하기 어려운 만큼 기업의 자구책만으로 우리나라 석유화학 산업이 회복하기 힘들 것으로 업계는 지적하고 있다. 실제 석유화학 시황 악화 주범인 중국은 여전히 증설을 멈추지 않고 있고, 중동마저 증설 움직임을 보이고 있다.

한 업계 관계자는 “석유화학 제품은 국가 기간 산업 성격을 띄고 있는 만큼 사업 재편이 서둘러 진행되지 않을 시 건설, 가전 등 모든 산업군에 미치는 영향이 클 것”이라며 “정부가 지금이라도 전향적인 태도를 보여줘야 한다”고 말했다.