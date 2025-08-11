고혈압·당뇨·고지혈증 추가 고지로 맞춤 보장 보험료 최대 10% 저렴, 진단비 보장도 가능

[헤럴드경제=박성준 기자] KB손해보험은 고혈압, 당뇨, 고지혈증(이상지질혈증) 등 만성질환이 없는 유병자 고객을 위한 맞춤형 상품인 ‘KB 고당지 맞춤 간편건강보험’을 새롭게 출시했다고 11일 밝혔다.

신상품은 유병자보험에 고혈압·당뇨·고지혈증 관련 7가지 고지유형을 신설해 고객의 건강 상태에 맞는 최적의 상품을 선택해 가입할 수 있도록 했다. 보험료는 자사 ‘3.5.5 간편건강보험’ 대비 최대 약 10% 저렴하고 관련 진단비도 보장받을 수 있다.

구체적으로 기존 3.5.5 간편건강보험의 계약 전 알릴 의무에 만성질환 3종(고혈압, 당뇨, 고지혈증) 고지를 추가했다. 해당 질환에 대해 5년 이내 입원, 수술, 7일 이상 치료 이력이나 30일 이상 투약 여부를 알린다.

기존 알릴 의무에는 ▷최근 3개월 이내 질병 진단·치료·입원·수술 여부 ▷5년 이내 입원·수술 여부 ▷5년 이내 암·심근경색·뇌졸중·협심증·심장판막증·간경화·투석 중인 만성 신장질환 등 7대 질병 진단 여부 등이 있었다. 이를 통해 고객은 본인의 건강 상태에 맞는 최적의 상품을 선택해 가입할 수 있다.

통상 유병자보험은 가입 조건을 완화하는 대신 만성질환과 관련된 보장은 가입이 어렵다. 하지만 이번 보험은 만성질환에 대한 추가 고지를 통해 해당 만성질환이 없을 경우 고혈압, 당뇨, 고지혈증 진단비에 가입할 수 있다.

가입 연령은 만 15세부터 최대 90세까지다. 10·15·20·30년 주기로 자동갱신을 통해 110세까지 보장받을 수 있다. 90·95·100세 만기로도 가입할 수 있고 고객의 기호에 따라 저렴한 무해지 상품으로 가입할 수도 있다.

윤희승 KB손보 장기보험상품본부장은 “단순히 가입 문턱을 낮춘 유병자 보험을 넘어 건강 상태에 따라 최적의 맞춤 보장과 합리적인 보험료로 가입할 수 있는 상품”이라면서 “특히 유병장수 시대에 만성질환이 없는 건강한 시니어 유병자 고객에게 최적의 상품이 될 것”이라고 말했다.