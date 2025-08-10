국정기획위, 조직개편안 이번주 발표

[헤럴드경제=배문숙 기자]기획재정부에서 예산 기능을 분리하고 금융위원회에서 정책·감독 기능을 떼는 것을 골자로 한 경제부처 조직 개편안이 이번주 발표될 것으로 보인다.

기획예산처는 기재부로부터 예산 편성 기능을 넘겨받아 중장기 정책 과제를 수립하고 추진하는 역할까지 맡을 것이란 관측이 나온다. 2008년 기획예산처와 재정경제부가 통합돼 기재부가 생긴 뒤로 17년 만에 기획예산처가 재탄생하는 셈이다.

금융위의 사실상 해체설에 힘이 실리는 가운데 금융 감독 권한을 금융감독원 등 민간 기구에 부여할 수 있는지를 두고 찬반양론이 대립하는 양상이다.

10일 정치권과 금융당국에 따르면 국정기획위원회는 오는 13일 대국민보고대회를 열고 국정과제와 함께 정부조직 개편안을 발표할 것으로 전해졌다.

이번 조직 개편안에는 기재부와 금융위 등 경제부처의 일부 기능 분리·통합안이 포함된다. 기재부의 예산 편성 기능은 국무총리실 소속 기획예산처로 넘어가는 것으로 잠정 결론이 났다.

국가의 살림살이를 관리하는 재정 기능도 예산 기능과 함께 기획예산처로 이관될 것으로 보인다. 기획예산처는 중장기 미래 정책 기능도 맡게 될 가능성이 크다. 기재부의 미래전략국·경제구조개혁국의 역할이 일부 기획예산처로 이동할 수 있다는 뜻이다.

노무현 정부 당시 기획예산처도 중장기 정책 기능을 맡았다. 2006년 발표된 장기 국가발전계획 ‘비전 2030’이 당시 기획예산처의 성과물이다.

기획예산처장의 지위는 장관급으로 정해진 것으로 전해졌다. 장관급으로 할지, 차관급으로 할지 막판까지 고심이 컸던 이슈다.

공공정책 기능도 기재부에서 분리하는 것으로 가닥이 잡혔다. 전문성과 독립성을 강화해야 한다는 지적을 반영해 위원회 체제로 공공정책을 수립·추진하는 안이 유력하다.

금융위원회가 맡아온 국내 금융 정책은 기재부가 흡수할 것으로 보인다.

이대로 조직 개편이 확정되면 기재부에 남는 주요 기능은 세제·정책·금융·국고 등이다. 기재부의 이름도 재정경제부로 바뀔 것으로 보인다.

국회예산정책처가 작성한 정부조직법 개정안 비용추계서에 따르면 기재부를 재정경제부와 기획예산처로 분리하면 2026년부터 5년간 총 476억5300만원의 추가 재정이 필요할 것으로 추산됐다.

국정위는 최근 금융위의 감독 기능을 금융감독원과 합쳐 금융감독위원회로 개편하는 내용을 담은 조직 개편안을 대통령실에 보고한 것으로 알려졌다.

대통령실이 이대로 조직 개편을 확정 지으면 금융위원회는 사실상 해체된다. 조직 개편안 확정을 앞두고 대통령실의 장고가 이어진 가운데 막바지 쟁점으로 떠오른 것은 금융감독 권한을 민간기구에 부여하는 것이 헌법과 정부조직법에 부합하는지 여부다.

2017년에도 유사한 논의가 있었으나 당시 법제처는 국무조정실, 기재부, 금융위 등과 정부입법정책실무협의회를 열고 금융기관 제재, 설립·합병 인허가 등은 국민의 권리·의무에 직접적인 영향을 미치는 행정 권한이기 때문에 행정기관이 직접 수행해야 할 업무라며 민간기구 이관은 위헌 소지가 있다고 해석했다.

반면 법률에서 금감원(특별법에 따른 공법인)에 행정권을 직접 부여할 경우 정부조직법에는 문제가 없다는 반론도 있다. 현실적으로는 금융 정책을 신속하게 집행하기 어렵고, 금융사 입장에서는 중복 규제와 검사에 시달려야 한다는 것도 문제로 지적된다.

금융위는 새 정부 들어 6.27 대출 규제와 생산적 금융 추진, 중대재해 반복 기업 대출 제한 방안 등 정책을 속도감 있게 내놓으며 대통령의 호평을 받았다.

정책·감독 기능이 분리되면 해당 정책을 어디에서 담당해야 하는지 구분하기가 어렵고 그만큼 신속한 대처도 안된다는 지적이 나온다.

금감원에서 금융소비자보호처를 분리해 금융소비자보호원(소보원)으로 격상하는 안도 복잡한 사정을 품고 있다.

소보원을 신설해 감독권을 주지 않으면 실질적으로 소비자 보호 업무를 하기 어려워지고, 감독권을 준다면 기관별로 업무 권한과 범위를 놓고 갈등이 발생할 수 있다. 감독기구가 늘어나면 금융사 부담도 늘어날 수밖에 없다.

금감원 노조는 이와 관련 지난 7일 성명을 내고 금소처를 금감원 내 독립기구로 두면서 동시에 금소처장의 지위를 금감원장과 대등하게 격상하고 예산과 인력의 독립적인 운용을 보장해야 한다고 주장했다.