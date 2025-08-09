이매진 드래곤스(Imagine Dragons), 2012년 데뷔 앨범 ‘나이트 비전’(Night Visions) 발매 ‘라디오액티브’(Radioactive)·‘데몬스’(Demons) 등 히트…2010년대 이후 가장 성공한 록 밴드 얼터너티브 록 기반 팝·EDM·힙합 포함 ‘하이브리드 장르’ 구현…‘10억 스트리밍’ 곡만 10개 이상

“Don’t get too close It’s dark inside It’s where my demons hide” (가까이 오지마 내 안에 어둠이 있어 그리고 그 곳에 악마가 살고 있어) - Imagine Dragons ‘데몬스’(Demons) -

바람이 멈추고, 어둠이 나릴 때 태양신은 배를 띄운다 심연 아래 기다리는 아페프, 머리 없는 뱀의 형상이 그를 삼키려 드는 순간 싸움은 시작된다 태양이 지면, 또 다시 그 밤이 찾아온다 싸우지 않으면 아침은 오지 않는다 고대 이집트 신화, 아페프와 라의 전투

[헤럴드경제=김주리 기자] 고대 이집트의 문명은 빛의 질서 속에서 시작됐다. 태양은 매일 같은 시간에 떠올랐고, 나일강은 정해진 계절마다 범람을 반복했다. 태양력과 천문학의 기틀이 다져진 문명 속에서 이집트인들은 농사를 짓고 신을 섬기며 찬란한 문명의 꽃을 피웠다. 빛과 물이 주는 안락은 이들에게 영원한 질서이자 풍요였다.

그러나 태양이 사라진 뒤 사막의 밤은 달랐다.

도적떼가 들끓며 생활을 약탈했고, 야생동물의 울음소리가 사방에 퍼지며 어둠 속을 맴돌았다. 횃불에만 의지해 밤을 버텨야 했던 인간에게 무(無)에 가까웠던 암흑은 생존을 위협하는 실재적 공포였으며, 예기치 못한 월식이나 일식이 겹치는 밤, 태양이 떠야할 때 떠오르지 않거나 달이 피처럼 물드는 현상(블러드 문)은 당시 천문학적 지식으로는 설명되지 않았다. 이해할 수 없는 공백과 침묵, 이집트인들은 결국 그 어둠에 형태를 부여했다.

고대 이집트인들은 매일 밤 태양이 지는 순간, 태양신 ‘라’가 어둠의 괴물 ‘아페프’와 싸운다고 믿었다. 밤을 형상화한 어둠의 실체인 괴물 아페프와 태양신의 전투는 인간이 보지 못하는 사후세계의 강에서 벌어졌고, 라가 승리해야만 다음 날 아침 태양이 다시 떠오른다. 이집트인들은 라의 이름을 부르며, 매일 밤 태양이 다시 떠오를 수 있기를 기도했다.

반복되는 전투. 빛이 어둠을 밀어내야만 아침이 오는 세계.

기원 전의 신화는 수천 년 뒤 전혀 다른 방식으로 반복됐다. 밤을 지나야만 환희에 닿을 수 있다는 믿음에 대한 신념을 노래하는 이매진 드래곤스(Imagine Dragons)는 인간 내면의 어둠, 자아와 외부 세계의 전투, 그 안에서 파생되는 고통, 그리고 찾아오는 구원과 재탄생을 그들만의 문법인 록의 전통에 일렉트로닉과 팝의 감각을 겹쳐 올리며 때로는 신화처럼 웅장하게, 때로는 광휘처럼 폭발적으로 노래한다.

“No matter what we breed We still are made of greed This is my kingdom come I can’t escape this now” (나를 통해 자라난 게 무엇이든 그건 탐욕으로 이루어져 있어. 이게 내가 살고 있는 왕국이야. 난 이 곳을 탈출할 수 없어) - Imagine Dragons ‘데몬스’(Demons) -

‘신선한데 깊이 있고, 철학적인데 트렌디하네?’…이매진 드래곤스가 구축한 ‘영리한 성공 방식’

2000년대 초 스트록스(The Strokes), 화이트 스트라입스(The White Stripes) 등을 필두로 포스트 그런지, 포스트 네오 펑크 등의 장르가 대중음악 역사에 한 획을 장식한 이후 록 음악 씬은 긴 정체기에 빠져 있었다. 록이라는 장르 자체가 주류 음악 시장에서 밀려남과 동시에 기타 사운드 중심의 구성이 구시대적인 것으로 인식되기 시작했고, 힙합과 일렉트로닉, 팝의 결합이 메인스트림을 장악했다. 과거의 스타 밴드들이 해체하거나 활동을 멈추며 새로운 록 밴드의 등장은 드물어졌고 록 음악은 더 이상 ‘동시대의 언어’로 받아들여지지 않았다.

이 같은 흐름 속에서 2012년 데뷔 앨범을 발매한 이매진 드래곤스는 전통적인 록의 연장선상에 있으면서도 다른 전략적인 방법을 택했다. 이들의 음악은 얼터너티브 록을 기반으로 이루어져 있지만, 여기에 신시사이저 등 전자 음향의 질감과 멜로디 중심 음악인 팝의 구성을 적극적으로 끌어들였다. 반복적인 비트, 강렬한 드럼, 디지털 이펙트, 단순하면서도 직관적인 가사는 락의 감정선을 유지하면서도 2010년대 대중성과 공존할 수 있는 사운드를 구현해냈다.

다만 이들이 사운드적 신선함과 복합 장르의 융합만으로 ‘21세기 뮤지션 중 가장 성공한 밴드’가 됐다고 말할 수는 없다. 이들의 음악에는 현대적 감각의 사운드 아래 깔린 뚜렷한 정서적 메시지, 그리고 그 메세지를 감정적으로 설득해내는 강력한 파급력이 존재한다. 인간의 내면을 구성하는 우울, 자기 혐오, 고통, 자책, 회복 감정들이 각 곡마다 치밀하게 포착돼 있고, 각각의 트랙에는 일차원적인 감정 묘사를 넘어, 그 감정을 확장시키고 연장시켜 서사화하는 과정이 고스란히 담겨 있다. 이 곡들을 따라가다 보면 듣는 이는 어느 순간 자신의 깊은 감정과 상황에 조우하게 되며 이는 무의식적으로 시대의 트렌드를 따르는 ‘취향’의 질량을 넘어선 ‘인간과 인간으로서의 감응’에 도달하게 한다. 이것이 이매진 드래곤스의 음악이 갖고 있는 ‘진짜 힘’이다.

“Singing from heartache from the pain Taking my message from the veins Speaking my lesson from the brain Seeing the beauty through the PAIN” (괴로움에 몸부림치는 심장의 통증을 노래하고, 나의 피가 전하는 전갈(傳喝)을 받아, 나의 사유로 습득한 배움을 설파하며, 고통 너머의 아름다움을 바라보고 있어) - Imagine Dragons ‘빌리버’(Believer) -

내면의 ‘악마’를 지나, ‘믿는 자’가 되어, ‘하늘 위 외줄’을 걷는 삶…“이게 우리가 택한 길이야”

이매진 드래곤스의 음악은 고통, 내면에서 겪는 심적 통증을 묘사하지만 고통을 뚫고 지나 인간이 도달하는 감정의 곡선, 그 안에 깃든 믿음과 사랑까지의 길로 우두커니 나아가는 모습과 결과적으로 조우하는 찬란한 감정 또한 선명하게 그려낸다.

‘데몬스’에서 화자는 연인을 향해 자신 안에 내재돼 있는 어둠과 데몬(Demons·악마, 악령 혹은 괴물)이 연인을 상처줄 수 있으니 다가오지 말라며 거리를 둔다. 그녀의 눈 속에 담긴 ‘눈부시도록 반짝거리는 빛’(Your eyes, they shine so bright)을 ‘지켜주고 싶고 보호해주고 싶’(I wanna save that light, I wanna shelter you)기 때문이지만 동시에 그는 절규한다. ‘이 굴레에서 나가고 싶다’(I can’t escape this now)며, ‘그러니 나에게 길을 알려달라’(Unless you show me how)고 외친다. 이는 스스로를 사랑할 수 있는 자격이 없는 존재라 인지하고 있으면서도 끝내 그 사랑에 다가가고 싶은 인간 내면 깊은 곳의 고백이다. 자신의 악마를 연인 앞에 꺼내 보이는 그는 어둠을 넘어서길 바란다. 누군가가, 자신에게 그 길을 보여주기를.

세계 최대 음원 플랫폼 스포티파이에서 무려 35억회 이상 스트리밍된 이매진 드래곤스의 ‘빌리버’(Believer)는 고통을 통과해 자신을 증명하고자 하는 인간의 결의와 고통 위에서 다시 걸음을 내딛는 의지가 담긴 자기 고백적 노래다. 곡의 핵심 코러스이자 반복되는 구절인 “고통이여, 너는 언제나 나를 믿는 자로 만들어”(Pain! You made me a, you made me a believer)에서 화자는 자기 연민에 침잠하지 않고 고통을 자기 변형 도구의 장치로 끌어올린다. 이 곡에서 고통은 인간의 내면에 가해진 상처인 동시에 인간을 단련시키고 형성하는 동력이며, 화자는 그 통증을 온 몸으로 받아들이고 마침내 고통을 밟고 일어서며 자신을 증명하는 서사를 완성한다.

이러한 메세지는 사운드를 통해서도 직관적으로 구현된다. 낮게 깔린 베이스와 장엄하게 울리는 드럼 소리는 투쟁에 나서는 자의 결의를 연상시키고, 후반으로 갈수록 격렬해지는 리듬과 보컬의 강도는 감정의 폭발로 확장된다. 마치 한 사람의 전사가 고통을 응시한 끝에 그 위에 올라서는 순간처럼.

동시에 ‘빌리버’는 어느 순간 듣는 이를 안으로 끌어 당기며 직설적으로 묻는다.

“너는 무엇을 믿는가, 그 고통은 너를 어디로 데려갔는가?”

“We could turn around or we could give it up But we’ll take what comes, take what comes The storm is raging against us now But we took the step, we took the leap Feel the wind in your hair..Feel the rush way up here” (너와 나는 돌아갈 수도 있고 포기할 수도 있어 하지만 우리는 다가 올 모든 것들을 마주하는 걸 택할 거야 우리를 향해 폭풍이 분노하듯 불고 있어. 하지만 이미 우리는 발을 내딛었어, 용기 내어 나아가자. 머리카락 사이를 지나는 바람을 느껴봐, 그리고 전율을 느껴봐) - Imagine Dragons ‘워킹 더 와이어’(Walking The Wire) -

‘데몬스’가 자기 안의 어둠을 마주하고, ‘빌리버’가 고통을 발판 삼아 올라서는 노래라면, ‘워킹 더 와이어’는 사랑이라는 이름으로 불완전한 세계 위를 함께 걷고자 하는 결연한 선언이 담겨 있는 곡이다. 하늘 어딘가 가장 높은 곳, 흔들리는 외줄 위에서 두 사람이 서로를 붙잡고 있는 장면을 그리는 ‘워킹 더 와이어’는 사랑 또한 완벽한 평온이나 구원이 아닌, 불안정한 상황에서도 손을 놓지 않겠다는 의지의 지속임을 말한다.

화자는 연인에게 “우리가 무엇을 마주하든, 우린 그걸 받아들일거야”(We’ll take what comes)라고 담대하게 말하면서도, 동시에 “너의 머리카락 사이로 불어오는 바람을 느껴봐”(Feel the wind in your hair)라는 구절로, 불안정한 고도 위에서 맞이하는 찰나의 자유로움을 노래한다. 외줄을 걷고 있는 순간 세상은 여전히 흔들리고 있지만, 그 안에서 잠시 스친 바람과 서로의 체온이 희망처럼 스며드는 환희를 노래한다.

그렇기에 곡의 아름다움은 불완전함에 있다. ‘완벽해서가 아니라, 함께 걸어가는 이 길이기 때문에’ 빛나는 길, 그리고 그것은 단순한 사랑의 서사가 아닌, 불확실한 세계 위를 살아가는 모든 이들의 이야기이기도 하다.

“I’ll take your hand when thunder roars And I’ll hold you close, I’ll stay the course We’re walking the wire, love We couldn’t be higher up, so look down below” (천둥이 고함칠 땐 내가 너의 손을 잡고 있을게 그리고 너를 안고, 모든 공포 속에서 함께 있을게 나의 사랑아, 우리는 외줄을 타며 걷고 있어 이건 우리가 닿을 수 있는 가장 높은 곳이야, 그러니까 아래를 내려봐도 좋아) - Imagine Dragons ‘워킹 더 와이어’(Walking The Wire) -

결기에 찬 ‘선지자’의 외침…구원을 믿는 자의 절박함이 전하는 깊은 울림

이매진 드래곤스의 음악적 메세지는 댄 레이놀즈(Dan Reynolds)의 보컬을 통해 가장 뚜렷한 주제의식을 전달한다. 때로는 선율을 따라 부드럽게, 때로는 목이 갈라지도록 절규하며 부르짖는 그의 보컬은 ‘잘 부른다’는 영역을 넘어 ‘신념을 노래하는 자의 목소리’, 마치 선지자의 설파와도 같은 힘을 갖는다.

댄의 보컬은 곡마다 감정의 결이 분명하게 구분되는데, ‘데몬즈’에서는 자기 혐오를 삼키며 사랑 앞에 멈춰선 자의 속삼임이 되고, ‘빌리버’에서는 변모(變貌)를 선언하는 강렬한 자기 선언으로, ‘워킹 더 와이어’에서는 불완전한 현실을 사랑으로 감싸안으려는 따뜻한 의지로 변주된다.

그의 음색은 때로 부서질 듯 떨리지만 감정을 감추지 않고 전면에 내세움으로써 곡의 메세지를 가장 인간적인 방식으로 드러낸다. 이에 정제된 창법보다 진실된 진심이며 그것이 곡을 듣는 이들에게 직진하는 힘으로 도달하게 만든다.

그의 목소리는 묻는다. “당신은 어둠 속에서 무엇을 믿고 있는가, 당신의 구원은 어디에 있는가”

그리고 그 울림은 다시 처음의 어둠, 기원 전의 ‘신화적 반복’으로 되돌아간다.

이매진 드래곤스의 음악은 하나의 신념이자 믿음이다. 어둠은 언제나 찾아오고, 고통은 반복된다. 그러나 그들은 어둠을 외면하지 않고 똑바로 응시하며, 노래하고 부르짖는다. 그 고통을 무의미로 치부하지 않고 삶의 일부로 바꿔나가겠다고.

고대 이집트의 태양신 라가 밤마다 아페프와 싸워야만 아침이 찾아왔듯, 다시 밤은 찾아오고 싸움은 시작된다. 빛은 매일 새롭게 쟁취되는 것. 인간의 삶은 완결된 구원이나 영속적 평화의 상태로 주어지지 않으며 매일같이 반복되는 싸움의 연속 속에서 스스로 만들어가야 하는 것임을, 이매진 드래곤스의 음악은 일관되게 말하고 있다.

우리는 결코 완벽하지 않지만, 그 불완전함 속에서도 서로를 마주하고, 걸어가고, 싸우고, 다시 아침을 맞는다.

그리고 그 싸움은 매일 밤마다 반복된다.

태양신은 다시 배를 띄우고, 어둠의 괴물은 또 한 번 입을 벌린다. 우리는 다시 밤을 지나, 그럼에도 다시 빛을 향해 노래한다.

이매진 드래곤스의 음악은 그렇게, 매일의 구원을 믿는 자들의 노래다.