진학사 캐치 Z세대 구직자 2037명 설문 ‘자리 맡아두고 장시간 외출’ 29% 1위 응답자 70%가 ‘주 1회 이상 카페공부’ 42% ‘음료 1잔에 2~3시간 이용 적정’

[헤럴드경제=한지숙 기자] 스타벅스가 개인 칸막이를 치는 등 민폐 ‘카공족’에 대해 구두 경고에 나서기로 한 가운데 Z세대(1990년대 중반~2000년대 초반 출생)는 카페에 자리를 맡아 두고 장시간 외출하는 경우를 가장 매너없는 행동으로 생각하는 것으로 나타났다.

‘카공족’은 카페에서 공부하는 사람들을 일컫는 신조어다. 최근 카페 안에서 칸막이를 치고, 개인 사무실처럼 꾸며 이용하는 민폐 ‘카공족’이 잇따라 목격되며 사회 문제로 대두됐다.

8일 채용 플랫폼 진학사 캐치가 Z세대 구직자 2037명에게 물은 결과, 가장 비매너라고 생각하는 카공족 유형으로 ‘자리 맡아두고 장시간 외출’이 29%로 1위를 차지했다.

이어 ‘큰 소리로 통화나 대화’(25%), ‘음료 한 잔으로 오래 있기’(17%)가 2, 3위로 꼽혔다.

개인 데스크톱이나 프린터를 연결해 개인 사무실처럼 꾸미는 등 ‘과도한 전자기기 사용’은 5%에 지나지 않았다.

이밖에 ▷무리한 정숙, 자리 변경 요구(9%) ▷좌석, 콘센트 독점(8%) ▷외부 음식물 반입(6%) 등의 순으로 나타났다.

응답자 70%가 ‘주 1회 이상 카페에서 공부한다’고 답했다. 이 중 10%는 ‘주 5회 이상’ 카페를 찾는다고 했다. ‘주 1회 미만’이 27%, ‘카페를 이용하지 않음’은 3%였다.

Z세대의 주간 평균 카페 지출 비용으로는 ‘1만원 이상 5만원 미만’이 52%로 가장 많았다. 이어 ‘1만원 미만’(46%)도 절반을 육박했고, ‘5만원 이상 10만원 미만’(2%)은 적었다.

이들이 음료 1잔을 기준으로 적당하다고 생각하는 카페 이용 시간은 ‘2~3시간’(42%)이 가장 많았다. 이어 ‘3~4시간’(23%), ‘1~2시간’(15%), ‘1시간 이내’(11%), ‘4시간 이상’(9%) 순이었다.

이들이 카페를 찾는 주된 이유(복수응답)로는 ‘집중이 잘 돼서’가 58%로 가장 높았다. ‘집, 독서실보다 덜 답답해서’가 38%, ‘분위기가 좋아서’ 22%, ‘주변 사람에게 동기부여를 받아서’ 12%, ‘냉난방이 잘 돼 쾌적해서’ 11%, ‘전기/와이파이 등 편의시설이 좋아서’ 7% 등으로 나타났다.

한편 스타벅스는 다른 이용자의 불편을 초래한다는 민원이 잇따르면서 ‘민폐 카공족’을 제한하기로 해 주목된다.

스타벅스 코리아 본사는 전날 전국 매장에 “개인용 데스크톱 컴퓨터를 비롯해 프린터·칸막이·멀티탭의 사용을 제한한다”는 공지를 보냈다.

이에 따라 스타벅스 매장에서 멀티탭을 사용해 컴퓨터나 프린터를 연결해 사용하거나 칸막이를 세워 다른 손님의 이용을 방해할 경우 경고를 받을 수 있다. 또한 테이블 위에 개인 물품을 두고 장시간 자리를 비우거나, 여러 명이 함께 앉는 테이블을 한 명이 독차지하는 경우도 다른 고객의 편의를 위해 제한될 수 있다고 스타벅스 측은 밝혔다.