우크라전쟁 승리 최선의 기회 판단...경제제재 해제 노림수 푸틴 최우선 목표는 ‘反러 우크라 해체’·나토 불가입 보장 트럼프-푸틴 회담, 우크라 전쟁 종전 분수령 되나

[헤럴드경제=정목희 기자] 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 도널드 트럼프 미국 대통령과의 다음 주 만남이 공식화된 가운데, 푸틴 대통령이 이 회담을 우크라이나 전쟁 목표 달성을 위한 결정적 기회라고 보고 있다는 보도가 나왔다.

7일(현지시간) 뉴욕타임스(NYT)에 따르면 푸틴 대통령은 오래 전부터 트럼프 대통령과의 회담을 원해왔다. 단순한 러시아의 군사적 승리보다 미국 대통령과의 정치적 합의를 통해 우크라이나에서의 ‘전략적 승리’를 달성할 수 있다는 판단 때문이다.

푸틴을 연구해온 전문가들과 측근들에 따르면, 푸틴의 궁극적 목표는 영토 점령이 아니라, 지정학적 조건을 충족시키는 평화 협정이다. 특히 미국 대통령이야말로 이 조건을 관철시킬 수 있는 핵심 인물이라는 인식이 크다.

푸틴의 주요 요구에는 ▷우크라이나의 나토(NATO) 가입 저지 ▷우크라이나 내 서방 군사 인프라 구축 차단 ▷친러 성향 정부 수립 등이 포함된다. 단순한 전장 성과보다 장기적 통제력 확보가 더 중요하다는 분석이다.푸틴은 이 회담을 통해 외교적 고립 해소와 경제 제재 완화의 실마리도 찾을 수 있을 것으로 기대하는 것으로 전해졌다.

러시아는 지난 2월부터 미국과의 관계 복원을 위해 직항 노선 재개, 공관 운영을 위한 은행 서비스 재개 등 실무적 조치를 요구해왔다.

세르게이 마르코프 러시아 정치연구소(IPS) 소장은 “푸틴은 트럼프를 평화 전환의 전략적 자산으로 간주하고 있다”며 “러시아의 조건을 실현하기 위해서는 트럼프의 역할이 필수적”이라고 강조했다.

타티아나 스타노바야 카네기 모스크바 유라시아센터 선임연구원은 “푸틴에게 가장 중요한 것은 우크라이나의 나토 가입을 막는 것”이라며 “군사보다는 정치적 요구가 핵심이며, 일부 사안은 협상의 여지가 있다”고 진단했다.

스타노바야 연구원은 이어 “푸틴은 사전에 짜인 전략대로 움직이기보다 순간의 기회를 활용하는 리더”라며 “우크라이나가 반(反)러시아 국가로 고착되는 것을 막고, 다시 러시아의 영향권으로 되돌리는 것이 궁극적인 목표”라고 덧붙였다. 나토의 확장 저지든, 우크라이나 내부의 정치적 개편이든 수단은 중요하지 않으며, 영토 문제는 부차적이라는 것이다.

푸틴은 지난 1월 “현실을 기반으로, 양국의 관심사를 차분하게 논의하는 것이 바람직하다”며 트럼프와의 회담 의사를 공공연히 밝힌 바 있다.

푸틴 “미·러 정상회담 장소 UAE 적합…젤렌스키와 회담은 아직”

트럼프 특사 스티브 위트코프가 모스크바를 방문해 푸틴과 면담한 직후, 크렘린은 양국 정상이 며칠 내 회담을 갖기로 했다고 공식 발표했다. 정확한 일정은 미정이지만, 양측은 “빠르면 다음 주”라는 입장을 내놨다.

트럼프는 유럽 정상들과의 접견에서 푸틴과의 단독 회담 후 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령까지 포함한 3자회담 구상을 밝혔으나, 러시아 측은 선을 그었다.

유리 우샤코프 러시아 외교보좌관은 “3자회담은 미국 측이 단순히 언급했을 뿐, 공식 논의된 바 없다”고 잘라 말했다.

이후 푸틴은 젤렌스키와의 회담 가능성에 대해 “반대하지는 않지만, 일정한 조건들이 충족돼야 한다”며 “아직은 그 조건들과 거리가 있다”고 밝혔다.

트럼프가 푸틴과의 회담을 젤렌스키와의 만남 수락을 조건으로 걸었는지는 확인되지 않았다고 NYT는 전했다.

젤렌스키 대통령은 엑스(X·옛 트위터)를 통해 “우리는 회담을 두려워하지 않으며, 러시아도 같은 용기를 보이길 바란다”고 밝혔다. 그러면서 “이제는 전쟁을 끝내야 할 시간”이라고 강조했다.

트럼프 대통령 역시 전날 “푸틴과의 회담이 조만간 열릴 가능성이 크다”고 말하며 정상회담 조기 개최 구상을 공개했다. 그는 지난 1월 백악관 복귀 이후 푸틴과 여러 차례 통화했지만, 대면 회담은 아직 이뤄지지 않았다.

이날 트럼프와 통화한 젤렌스키 대통령도 “러시아가 휴전에 좀 더 유연한 태도를 보이고 있는 것 같다”고 전했다. 이에 따라 트럼프 주도의 우크라이나 종전 외교는 이르면 다음 주 분수령을 맞을 수 있다는 전망이 나온다.