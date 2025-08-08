3년 수익률 51.4%…2050빈티지 중 최고 성과 2050 빈티지 평균 수익률 36.6%보다 앞서 6~7월 2개월 연속 자금 유입액 1위

[헤럴드경제=정윤희 기자] 삼성자산운용은 대표적인 생애주기 펀드인 ‘삼성한국형TDF2050(UH)’가 3년 수익률 51.4%를 달성, 국내 전체 타깃데이트펀드(TDF) 2050 빈티지 가운데 1위를 기록했다고 8일 밝혔다. (상장지수펀드(ETF) 포함, 6일 마감 기준) 이는 전체 TDF 2050 빈티지 평균 수익률(36.6%)을 크게 앞서는 성과다.

삼성한국형TDF2050(UH)은 2년 수익률 38.8%로 1위, 1년 수익률 19.9%로 2위를 차지키도 했다.

우수한 성과에 힘입어 자금 유입도 이어지고 있다. 삼성자산운용 TDF 시리즈는 지난달 자금 유입액 817억원을 달성했다. 지난 6월에 이어 2개월 연속 TDF 자금 유입액 1위를 기록한 것이다.

TDF는 투자자의 은퇴 시점에 맞춰 주식과 채권의 비중을 자동으로 조절해주는 펀드로, 연금 운용에 최적화돼있다. 은퇴 시점을 2050년으로 설정한 근로자들을 위한 펀드에는 ‘2050’이라는 숫자가 붙는다.

TDF는 별도의 투자 지식이 없어도 전문가의 운용 전략에 따라 자산 배분이 이뤄지므로 바쁜 직장인들에게 편리한 솔루션이 될 수 있다. 특히, 은퇴까지 시간이 충분한 30대 투자자들에게 TDF는 장기투자를 통해 복리효과를 극대화할 수 있어 핵심적인 연금자산으로 적합하다는 것이 회사의 설명이다.

신재광 삼성자산운용 멀티에셋운용본부장은 “30대는 투자 기간이 길기 때문에 지금부터 전략적인 연금투자가 장기 성과에 큰 차이를 만든다”며 “삼성TDF는 생애주기에 맞는 자산배분으로 퇴직 시점까지 일관된 운용 전략을 제공해 투자자들의 연금자산 관리를 도울 수 있다”고 말했다.