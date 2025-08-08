[헤럴드경제=고승희 기자] 그룹 르세라핌(LE SSERAFIM)의 13번째 억대 스트리밍 곡이 나왔다. 올해 발매해 인기를 얻고 있는 ‘핫(HOT)’이다.

8일 소속사 쏘스뮤직에 따르면 르세라핌의 미니5집 타이틀곡 ‘핫’은 세계 최대 음원 스트리밍 플랫폼 스포티파이에서 지난 6일 기준 1억 11만 4548회 재생됐다. 르세라핌은 이로써 스포티파이에서 총 13개의 억대 스트리밍 곡을 갖게 됐다.

‘핫’은 록(Rock)과 디스코(Disco)를 가미한 팝 장르 곡이다. ‘결말을 알 수 없을지라도 좋아하는 것을 위해 모든 것을 불태우겠다’는 메시지를 담았다. 지난 3월 발매, 5개월 만에 1억 고지를 밟았다.

이 곡은 스포티파이가 지난 7월 21일 발표한 2025년 상반기 ‘글로벌 임팩트 리스트’(Global Impact List)에서 9위에 오르기도 했다. 이 리스트는 1월 1일부터 6월 30일까지 한국을 제외한 전 세계에서 가장 많이 청취된 국내 아티스트 곡 30개의 순위를 매긴다. 르세라핌은 K-팝 그룹 중 가장 높은 순위에 올랐다.

현재 르세라핌의 곡은 스포티파이에서 ‘안티프래자일(ANTIFRAGILE)’이 5억, ‘퍼펙트 나이트(Perfect Night)’가 4억, ‘피어리스(FEARLESS)’, ‘스마트(Smart)’, ‘크레이지(CRAZY)’가 3억 재생수를 기록 중이다.

르세라핌은 월드투어 ‘이지 크레이지 핫(EASY CRAZY HOT)’을 통해 전 세계 팬들을 만나고 있다. 최근 전석 매진을 기록한 타이베이, 홍콩, 마닐라 공연을 마쳤으며 오는 9~10일 방콕, 16일 싱가포르로 향한다.