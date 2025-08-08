[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 광주와 전남에 주말 동안 강하고 많은 비가 내릴 것으로 예보됐다.

8일 광주지방기상청에 따르면 정체전선이 북상하고 중규모 저기압이 발달하면서 토요일인 9일 새벽 전남 해안을 시작으로 비가 내릴 것으로 보인다. 비는 10일 오전까지 이어질 것으로 예상되며, 시간당 30~50㎜의 매우 강한 비가 쏟아지겠다.

예상 강수량은 9일까지 30~80㎜, 많은 곳은 120㎜가 넘을 것으로 예상된다.

기상청은 “북태평양 고기압 가장자리를 따라 다량의 수증기가 공급되고, 북쪽에서 내려온 건조한 공기와 충돌하면서 정체전선 상에서 저기압이 발달했다”고 설명했다.

이번 비는 지역별로 강수 집중도가 다르게 나타날 것으로 보인다. 정체전선은 기압 변화에 민감해 강수 위치와 강도에 변동성이 큰 특징이 있으며, 중규모 저기압이 발달해 바람이 강해질 경우 특정 지역에 비가 더욱 집중될 가능성이 높다.

기상청은 “강수 시점과 분포는 수치모델 간 편차가 있어 변동성이 크다”며 “정확한 예보를 위해 향후 발표되는 최신 기상정보를 지속적으로 확인해달라”고 당부했다.