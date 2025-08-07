5년동안 240억 투입 디스플레이 인재 공급

[헤럴드경제=박지영 기자] 한국디스플레이산업협회는 7일 서울 강남구 코엑스에서 디스플레이 산업에 필요한 맞춤형 인력을 양성하는 민관 합동 플랫폼 ‘한국 디스플레이 아카데미’ 출범식을 개최했다고 밝혔다.

디스플레이 아카데미는 모바일, TV 등 전통적인 디스플레이를 넘어 마이크로LED, QD(퀀텀닷) 등 무기발광 디스플레이 영역으로 산업의 범위가 확장됨에 따라 급증하는 인력 수요를 해소하기 위해 기업과 학교, 연구기관을 잇는 인재 플랫폼이 필요하다는 배경에서 추진됐다.

아카데미는 산업계 주도의 실전형 현장인력 양성 종합교육기관으로, 향후 5년간 3900명의 전문인력을 배출할 계획이다. 약 5년의 사업기간 동안 240억원을 들여 취업 희망자와 기업 재직자를 대상으로 중소·중견기업 수요 기반의 이론과 실습 교육을 제공할 예정이다.

산업계에서는 삼성디스플레이, LG디스플레이, 서울바이오시스, 동진쎄미켐. AP시스템이, 학계에서는 성균관대, 연세대, 한양대, 순천향대, 한국정보디스플레이학회, 한국산업기술진흥원이 참여했다.

서울교육장에서는 디스플레이 패널부터 소재·부품·장비까지 산업 동향과 디스플레이 기술 입문을 위한 기초 과정 및 장비제어 소프트웨어 전문가 양성 등 이론·실습 중심의 교육을 진행한다.

충남교육장에서는 디스플레이 혁신공정센터의 2세대급 유기발광다이오드(OLED) 공정장비 및 시험 평가 장비를 활용해 단위공정과 종합 공정 실습 위주의 교육을 한다.

경기교육장에서는 마이크로 LED 디스플레이 연구센터의 인프라를 활용해 차세대 디스플레이 관련 내용을 중점 교육한다.

삼성디스플레이 연구소장(부사장)을 역임한 아카데미 초대 원장 곽진오 동진쎄미켐 부회장은 “패널, 장비, 소재·부품 등 현장형 인력을 양성하기 위한 교육과정 개발과 운영에 필요한 사항을 추진해 디스플레이산업 전문인력양성 체계를 마련하겠다”고 밝혔다.

이청 협회장은 “디스플레이 산업이 AI, XR, 전기차, 로봇 등과의 융합이 가속화 되면서 디스플레이의 개념과 역할이 빠르게 확장되는 등 현재 디스플레이산업은 중차대한 변곡점에 있다”며 “아카데미가 격변의 시대에 기술혁신을 이끌 인재를 양성할 수 있는 ‘인재 허브’로 자리매김하도록 지원하겠다”고 말했다.