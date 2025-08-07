무인기 공동개발·면허생산…“아·태 수출 기지 구축” 대한항공 무인기에 AI 기반 임무 자율화 체계 접목

[헤럴드경제=서재근 기자] 대한항공은 미국 방산기업 안두릴과 한국 및 아시아·태평양 지역 무인 항공기 분야의 파트너십 구축을 위한 협력합의서(TA)에 서명했다고 7일 밝혔다.

이날 오전 서울 종로구 포시즌스 호텔에서 열린 협약식에는 임진규 대한항공 항공우주사업본부장, 팔머 럭키 안두릴 창업자 등 양사 주요 관계자들이 참석했다.

안두릴은 이날 미국 상무부 산하 상업서비스국이 주최하고 주한 미국 대사관이 주관한 안두릴 한국 지사 공식 출범 행사에서 국내 주요 방산기업들과 파트너십을 맺었다.

대한항공과 안두릴은 올해 4월 무인 항공 분야 기술협력 업무협약(MOU)을 맺은 뒤 지속적인 협의를 거쳐 구체적인 목표를 수립했다. ▷안두릴 제품 기반의 한국형 무인기 모델 공동 개발 ▷안두릴 제품 면허생산 및 아·태 지역 수출 ▷안두릴의 아시아 무인기 생산 기지 한국 구축 등을 검토 등이다.

특히 양사는 아·태 지역 무인기 시장에 진출한다는 공동의 목표를 세우고 임무자율화 기반 무인기 개발을 위한 상호 협력 체계를 갖추기로 했다. 이번 TA 내용을 토대로 추가 협상을 거쳐 내년 초 최종 계약을 맺을 예정이다.

안두릴은 최근 인공지능(AI) 자율 시스템 분야에서 급부상하고 있는 미국의 방산업체다. 무인기 통합, 지휘 통제 네트워크, 실시간 데이터 분석 등에 특화된 소프트웨어를 자체 개발하는 등 방산업계에서 존재감을 드러내고 있다.

대한항공은 안두릴과의 협력으로 이전보다 진일보한 제품을 개발할 수 있을 것으로 기대하고 있다. 대한항공은 이번 협약으로 안두릴의 무인항공기 일부를 면허생산해 아·태 지역에 수출할 수 있는 권리도 갖게 됐다.

대한항공 관계자는 “국내 최고 무인기 체계업체 대한항공과 뛰어난 소프트웨어 기술을 보유한 안두릴의 협력은 우리 군의 무인기 임무자율화에 이바지할 수 있을 것”이라며 “이는 글로벌 무인기 시장의 새로운 전환점이 될 것으로 기대한다”고 말했다.