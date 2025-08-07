[헤럴드경제=나은정 기자] 재력가들을 해외로 유인한 뒤 미성년자 성매매 또는 사기도박의 함정에 빠뜨려 거액의 금품을 갈취한 ‘셋업 범죄’ 일당이 경찰에 붙잡혔다.

경기남부경찰청 마약범죄수사대는 공갈, 위치정보의 보호 및 이용 등에 관한 법률 위반 혐의로 조직 총책 60대 A씨 등 4명을 구속하고, 1명을 불구속 입건했다고 밝혔다. 또 해외에서 범행을 계획한 관리책 1명에 대해서는 현지 경찰과 국내 송환을 협의 중이다.

A씨 등은 2022년 12월 골프모임에서 친해진 사업가 B씨를 태국으로 유인해 현지에서 미성년자 성매매를 유도한 뒤 수사 무마 명목으로 2억4000여만 원을 갈취한 혐의를 받고 있다.

경찰에 따르면 A씨는 범행 한 달여 전부터 재력가인 B씨를 철저히 사전 조사한 후에 계획적으로 접근했다. 그는 화려한 언변을 앞세워 골프 모임에서 만난 B씨를 ‘형님’으로 부르며 친분을 쌓았고, B씨 차량에 위치추적기를 몰래 부착해 우연을 가장한 만남을 이어가면서 급속도로 가까워졌다.

그러다 “최근 홀인원을 해서 해외 골프 여행 공짜 티켓이 생겼다”면서 비행기 티켓을 끊어주며 B씨를 태국으로 유인했고, B씨는 결국 A씨가 파놓은 함정에 빠지고 말았다.

태국 도착 후 A씨 일당은 B씨에게 미성년자를 알선하고, 이후 현지 관리책 등과 역할을 분담해 성매매 사건으로 실제 체포되는 것처럼 연극을 꾸몄다. 겁을 먹은 B씨는 수사 무마를 위해 돈이 필요하다는 말에 2억원이 넘는 돈을 송금하고 나서 풀려날 수 있었다.

이 사건은 피해자 B씨가 2023년 9월쯤 캄보디아에서 비슷한 범죄를 저지른 일당이 경찰에 붙잡혔다는 언론 보도를 보고 주변에 피해 사실을 털어놓으면서 알려지게 됐다.

첩보를 입수한 경찰은 수사를 벌여 A씨 등을 순차적으로 검거한 뒤 지난해 11월 검찰에 송치했다. 재판에 넘겨진 A씨와 공범 4명은 1심에서 징역 3~5년형을 선고받고 항소 중이다.

경찰은 수사 과정에서 A씨가 또 다른 공범 6명과 함께 해외 카지노 사기도박을 통해 돈을 가로챈 사실도 추가로 밝혀냈다.

A씨 등은 2023년 10월부터 이듬해 4월까지 캄보디아 카지노에서 사업가 C씨 등 5명을 상대로 사기 도박을 벌여 약 9억5000여만 원을 편취한 혐의를 받고 있다.

이들은 당시에도 골프 연습장 등에서 만나 알게 된 C씨 등에게 각각 해외 골프 여행을 가자며 캄보디아로 유인한 뒤, 카지노 관계자까지 섭외해 C씨에게 70만 달러(약 9억원)의 가짜 도박 빚을 지게 한 것으로 조사됐다. 이후 빚 때문에 일행 중 한 명이 카지노에 붙잡힌 것처럼 꾸며 한 번에 6억8000만 원을 받아내기도 했다. 다른 피해자들도 많게는 억대의 사기도박 피해를 봤다.

경찰은 해당 사기 사건에도 특정경제범죄 가중처벌법(사기) 혐의를 적용해 지난 6월 검찰에 송치했다.

경찰은 A씨 조직의 범행에 대해 범죄를 저지를 의사가 없는 사람을 범죄자인 것처럼 만들어 돈을 뜯는 전형적인 셋업 범죄로 판단했다.

경찰 관계자는 “형사 처벌 가능성을 내세워 금품을 요구하는 행위는 명백한 공갈범죄이므로, 이에 응하지 말고 즉시 신고해야 한다”고 조언했다.