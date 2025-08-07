앨리슨하이퍼앰 정민아 대표 출간 전략 다룬 1권 이어 실행에 집중

[헤럴드경제=강승연 기자] 마케팅 전문 기업 앨리슨하이퍼앰의 정민아 대표는 ‘하룻밤에 읽는 B2B 캠페인: AI 시대, 마케터에서 CRO로 도약하는 실전 가이드’를 출간했다고 7일 밝혔다.

이번 신간은 지난해 출간돼 한국 B2B 마케팅 필독서로 자리잡은 ‘하룻밤에 읽는 B2B 마케팅’의 후속작이다. 1권이 마케팅 전략과 방향성 다뤘다면, 2권은 실전 캠페인 실행에 특화된 실무 매뉴얼이다.

“CRM을 도입했는데 왜 고객이 늘지 않을까?”라는 질문을 던지고 실무 해법을 제시한다. 브랜드·디맨드 제너레이션·리드 제너레이션·CRM 등 네 가지 핵심 캠페인을 실제 사례와 체크리스트를 통해 단계별로 실행할 수 있는 구체적 방법론을 제시한다.

이 책은 마케터들이 CRO(최고매출책임자)로 성장하는 것을 목표로 한다. CRO는 마케팅, 영업, 고객성공 부서를 통합 관리하며 기업의 전체 매출 창출을 총괄하는 역할을 한다. 글로벌 기업에서는 CEO(최고경영자) 다음의 핵심 임원이지만 한국에서는 아직 생소한 개념이다.

정민아 대표는 “AI(인공지능) 시대에는 마케터가 브랜드 관리와 리드 생성 역할을 넘어 직접적인 매출 창출에 기여해야 한다”며 “매출 창출 과정에서 AI는 마케터를 대체하는 것이 아니라, 탄탄한 B2B 마케팅 캠페인 기본기를 가진 마케터의 똑똑한 팀원이 되어준다”라고 강조했다.

구매는 앨리슨하이퍼앰 웹사이트와 시중 서점에서 가능하다. 앨리슨하이퍼앰 웹사이트에서는 통합 세트를 약 19% 할인된 3만1900원에 판매하고 있다.