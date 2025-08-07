6일 기준 개인 누적 순매수 4조3591억원…국내 ETF 1위 순자산 규모도 아시아 최대

[헤럴드경제=경예은 기자] 미래에셋자산운용은 ‘TIGER 미국S&P500 상장지수펀드(ETF)’가 상장 5주년을 맞았다고 7일 밝혔다.

‘TIGER 미국S&P500 ETF’는 미래에셋자산운용이 지난 2020년 8월7일 선보인 국내 최초의 미국 S&P500 현물형 해외주식형 펀드다. 선물이나 일부 선물을 편입하는 구조가 아닌 S&P500 지수 내 종목들을 직접 편입하는 구조로 이는 당시 미국에서 큰 인기를 끌었던 ‘Vanguard S&P 500 ETF(VOO)’ 등과 동일한 ‘한국형 VOO’다.

‘TIGER 미국S&P500 ETF’의 개인 누적 순매수 규모는 최근 4조원을 돌파했다.

6일 기준 상장 이후 현재까지 개인 누적 순매수 규모는 4조3591억원에 달한다. 이는 해당 기간 국내 상장된 전체 ETF 중 1위다. 2위 ‘TIGER 차이나전기차SOLACTIVE ETF(2조3741억원)’, 3위 ‘TIGER 미국나스닥100 ETF(2조884억원)’와 비교해도 압도적인 규모다.

순자산 규모도 빠르게 늘어나고 있다. 6일 종가 기준 순자산 규모는 8조7144억원으로 아시아 최대 규모 S&P500 ETF다.

김남호 미래에셋자산운용 글로벌ETF운용본부장은 “국내 최초 미국 S&P500 현물형 ETF를 선보인 이래 그동안 미국 대표 지수에 대한 TIGER ETF의 장기 투자 철학을 투자자들과 공유할 수 있어 매우 의미가 있다고 생각한다”며 “지난 5년간 ‘TIGER 미국S&P500 ETF’를 선택해준 투자자들에게 진심으로 감사드리며 앞으로도 ‘국민 대표 ETF’로서의 역할을 다할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.