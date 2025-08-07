시장 변동성 커질 때만 옵션 발동…12일 상장 “커버드콜 온오프 전략 활용”

[헤럴드경제=경예은 기자] 삼성자산운용이 오는 12일 ‘KODEX 미국S&P500변동성확대시커버드콜 상장지수펀드(ETF)’를 신규 상장한다.

‘KODEX 미국S&P500변동성확대시커버드콜 ETF’는 평상시에는 스탠더드앤드푸어스(S&P)500 지수를 그대로 추종하다 시장 변동성이 확대될 경우에만 커버드콜 전략을 활용하는 상품이다. 미국 증시가 우상향하는 가운데 미국 관세 발효 등 변동성이 커지자 이에 대응할 수 있는 상품을 선보인 것이다.

삼성자산운용 측은 7일 웹세미나를 개최하고 “스마트한 변동성 관리로 장기 S&P500 투자의 효율성을 제고할 수 있을 것”이라고 강조했다. 아울러 “무조건적인 커버드콜이 아닌, 시장 상황에 따라 전략을 자동으로 온·오프하는 구조”라며 “장기 투자자들에게 보다 효율적인 수익 구조를 제공할 수 있다”고 말했다.

ETF의 커버드콜 전략 발동 여부는 공포지수로 알려진 VIX 지수 기준으로 판단된다. VIX 지수가 직전 20일 평균 대비 상승하고 VIX 선물 백워데이션(선물 가격이 현물 가격보다 낮은 현상)이 동시에 발생할 경우 커버드콜 전략을 100% 수행한다.

해당 상품은 월배당 상품으로 분기별(3·6·9·12월) S&P500 대비 초과 수익이 발생했을 때 옵션 프리미엄 범위 내에서 추가 분배도 실시할 예정이다.

이 상품은 ‘시카고옵션거래소 S&P500 변동성 데일리커버드콜 지수’를 추종하며, 환헤지는 적용되지 않는다. 연간 총 보수는 0.39%다. 퇴직연금(DC/IRP)은 70%, 개인연금은 100%까지 투자할 수 있다.

이날 상품운용 전략 및 구조에 대한 설명을 맡은 정재욱 삼성자산운용 ETF운용3팀장은 “S&P500지수는 장기 우상향에 대한 믿음이 있지만 닷컴버블, 글로벌 금융위기, 코로나19 등의 변동성 발생 구간에서 하락 시장이 발생하는 현상이 있었다”며 “투자자들이 투자를 지속할 수 있도록 변동성 관리 수단이 필요하다는 생각으로 상품을 고안했다”고 말했다.

안정진 삼성자산운용 ETF컨설팅팀장은 “전세계 최초 조건부 커버드콜 ETF”라며 “시장 변동성이 확대될 때만 커버드콜 전략을 구사하는 혁신적 상품이며 변동성이 확대되는 부분에서만 방어력을 화보하고 이외 구간에서는 시장흐름을 추종하도록 고안됐다”고 했다.