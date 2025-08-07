실전 같은 작전환경 구현 교육훈련 여건 한층 향상

[헤럴드경제=전현건 기자] 방위사업청은 7일 현존전력 성능 극대화 사업으로 육군과 해병대에서 운용 중인 K1 계열 전차 전술모의훈련장비(TMPS) 성능개선을 완료했다고 밝혔다.

방사청은 TMPS 성능개선을 통해 실전과 같은 작전환경이 구현되고 장비 운용 효율성이 개선돼 교육훈련 여건이 한층 향상될 것이라고 기대했다.

TMPS는 모의 조정훈련을 위해 3차원 입체 영상으로 실제 작전환경을 생동감 있게 재현한 장비다.

이를 통해 적 전차와 교전 등 전술적 상황과 악천후, 전차 고장 등 응급 상황에 대한 대처 능력을 숙달하도록 도우며 실제 전차 기동훈련에 비해 안전하고 비용 절감 효과도 있다.

2010년부터 전력화된 기존 TMPS는 그동안 승무원의 조종과 포술 능력을 기르고 전술 능력을 배양하는 등 임무 수행 능력 향상에 크게 기여했다.

다만 노후화로 인해 운영체계 성능이 저하되고 신형장비로 교체된 전차의 주요 구성품과 모의훈련장비가 불일치해 성능개선 필요성이 지속적으로 제기돼 왔다.

방사청은 이번 사업으로 노후화된 컴퓨터를 모두 교체하고 윈도우 운영체제를 최신 사양으로 적용해 화면 끊김 현상을 개선했다.

아울러 초기 구동시간을 15분에서 1분으로 단축하는 등 장비 운용성을 향상시켰으며 실제 운용중인 전차와 동일한 형태로 제작된 모의 조준경으로 교체해 훈련의 몰입감을 높였다.

또 주포 구경이 105㎜에서 120㎜로 변경된 변화에 맞춰 주포 사격기능 관련 프로그램과 구성품을 모두 교체해 실전과 같은 작전환경을 조성했다.

박정은 방사청 기반전력사업지원부장은 “이번 TMPS 성능개선으로 실전과 같은 작전 환경에서 체계적인 훈련이 가능하다”며 “승무원들 임무수행 능력 향상에 크게 기여할 것으로 기대된다”고 말했다.