[헤럴드경제=최은지 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령이 의약품에 대해 최대 250% 관세를 예고하면서 제약·바이오업계가 비상에 걸렸다. 미국은 국내 업계에서도 포기할 수 없는 세계 최대 의약품 시장이다. 관세 리스크 불확실성이 증폭되면서 업체별로 자구책 마련에 시름이 깊어지는 형국이다.

트럼프 대통령은 5일(현지시간) CNBC와의 인터뷰에서 의약품에 대한 품목별 관세를 내주쯤(within the next week or so) 발표할 것이라고 밝혔다. 그는 의약품에 대해 “처음에는 의약품에 약간의 관세를 부과하지만, 1년이나 최대 1년 반 뒤에는 150%로 올리고, 이후에는 250%로 올릴 것”이라고 말했다.

생산시설을 미국으로 옮기는 데 필요한 기간을 최소 1년에서 1년 반 정도로 두고, 이후에는 관세를 대폭 올리겠다는 뜻으로 해석된다.

정부는 지난달 말 한미 통상 협상에서 의약품 관세에 대해 최혜국 대우를 받기로 약속했다. 최근 미국은 EU와의 무역협정에서 의약품에 대해 15% 관세율에 합의했으며, 한국과 일본도 의약품 관세에 대해서는 최혜국대우를 받는 것에 합의했다.

이에 15%를 넘지 않는 선에서 의약품 관세가 시작될 것으로 예상된다. 현재까지 트럼프 대통령이 언급한 내용을 종합하면 의약품 관세는 이달 15%에서 시작해 2027년 최대 150%, 2028년 최대 250%가 부과될 것으로 예상된다.

다만 품목별 관세가 발표되지 않아 불확실성은 여전하다. 트럼프 대통령은 원료의약품·완제의약품, 브랜드의약품·제네릭의약품, 케미컬의약품·바이오의약품 등 모든 의약품에 관세가 적용되는지 여부에 대해 언급하지 않았다.

제약·바이오 업계 관계자는 “바이오 의약품이냐, 바이오시밀러냐 등 세부 항목에 대한 구체적인 내용이 발표되지 않아 아직은 예의주시하는 상황”이라고 밝혔다. 한국바이오협회는 “최근 미국이 EU와 합의한 무역협정을 보면 제네릭의약품은 관세에서 제외하고 있다”며 “특정 의약품은 관세가 면제되거나 차등해 부과될 가능성도 배제할 수 없다”고 말했다.

국내 제약·바이오 기업은 자체적인 대응책을 마련해 왔다. 셀트리온은 지난달 29일 7000억원을 투자해 미국 내 바이오의약품 생산시설을 인수하겠다고 밝혔다. 미국 현지 생산 체계를 구축하기로 결정하면서 선제적인 리스크 해소에 나선 것이다. 관세 범위에 따라 시설을 추가로 증설할 가능성도 염두에 두고 있다.

뇌전증 신약 ‘세노바메이트(미국 제품명 엑스코프리)’를 개발, 미국 현지에서 판매 중인 SK바이오팜은 올해 판매할 재고 물량을 모두 미국에 보내는 조치를 취하는 한편, 미국령 푸에르토리코에 생산 거점을 마련하는 방안을 검토하고 있다.

관세 영향이 제한적일 것이라는 관측이 나오는 위탁개발생산(CDMO) 분야도 상황을 예의주시하고 있다. 삼성바이오로직스는 미국 현지 생산설비를 인수하는 방안을 검토하는 것으로 알려졌다.

업계는 관세뿐만 아니라 트럼프 행정부의 약가 문제도 주시하고 있다. 트럼프 대통령은 최근 17개 주요 제약사에 약가 인하를 촉구하는 서한을 보냈다. 서한에는 미국이 세계 평균보다 세배나 비싼 약값을 낸다고 지적하는 내용이 담겼다.

미국에서 신약을 판매하는 기업들은 상황을 주시하고 있다. 막대한 비용을 투입해 신약을 만들었는데, 단가가 낮아지면 수익성이 떨어질 수 있기 때문이다. 반면 바이오시밀러사는 가격 경쟁력을 내세워 미국 점유율을 확대할 수 있는 기회가 될 수 있다.