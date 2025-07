소설 ‘영원을 향하여’ 한국어판 출간 ‘저주토끼’ 쓴 정보라 작가가 번역 기술이 인간 대체‘인간다움’ 성찰

[헤럴드경제=김현경 기자] “정보라 작가님이 번역을 너무 잘해주셔서 다른 사람이 쓴 책 같습니다. 한국에서 잘 받아들여질 확률이 그만큼 높아져서 다행스럽고 고마워요.”

정보라, 박상영, 이승복 등 한국 작가들의 작품을 세계에 알린 번역가 안톤 허(한국명 허정범)가 첫 장편소설 ‘영원을 향하여’를 출간하며 소설가로 데뷔했다. 한국 문학을 영어로 번역해 온 한국 사람인 그가 이번엔 거꾸로 영어로 소설을 쓰고 한국어 번역본을 냈다.

2022년 직접 번역한 정보라의 ‘저주토끼’, 박상영의 ‘대도시의 사랑법’ 등 두 편이 동시에 부커상 인터내셔널 후보로 지명되고 2024년 더블린문학상, 2025년 부커상 심사위원으로도 위촉된 세계적인 번역가이지만, 사실 그의 꿈은 소설가였다.

안톤 허는 28일 서울 중구 한국프레스센터에서 열린 ‘영원을 향하여’ 출간 기념 기자간담회에서 “항상 소설가가 되고 싶었다. 어렸을 때부터 영어 소설을 굉장히 많이 읽었고, 영어로 소설을 쓰겠다는 생각이 강박처럼 있었다”고 밝혔다.

돈을 벌기 위해 번역을 시작했지만 소설에 대한 열망은 늘 있었다. 기술 번역을 하다 문학 번역으로 옮긴 이유도 영미권 출판사들과 네트워킹의 기회가 될 수 있다는 생각에서였다. 문학을 좋아하는 만큼 문학 번역 역시 큰 재미를 느껴 2017년부터 프리랜서로 문학 번역에 전념해 왔다.

번역과 창작은 전혀 다른 영역인 듯 보이지만, 사실 그에게는 별반 차이가 없었다. 안톤 허는 “번역을 하면 밖에 있는 글이 내 안으로 들어오기 때문에 마음을 조용히 가다듬고 기다린다. 영어가 말을 하면 그걸 받아적는다”며 “소설도 그렇다. 언어가 말을 하면 적었고, 그렇게 책 한 권이 나왔다. 밖에서 내 안으로 가져오는 과정이라 생각하면서 글을 썼다”고 말했다.

특히 이성복 시인의 ‘무한화서’를 보고 언어와 글의 관계를 깨닫고 소설을 쓰게 됐다. 그는 “시는 머리로 쓰는 게 아니라 스스로 쓰는 것, 내가 쓰는 게 아니라 언어가 쓰는 것임을 알게 됐다”며 “소설은 밖에서 오는 거구나, 밖의 언어가 나 대신에 써 주는 거구나, 나는 언어를 위한 비서일 뿐 뭐를 창조하는 게 아니라는 것을 깨달았다. 거기서 나온 게 이 소설”이라고 설명했다.

한국어가 아닌 영어로 소설을 쓴 것은 어렸을 때부터 영문학을 좋아한 영향이 컸다. 글은 영어가 좀 더 편하고, 영어는 매우 열려 있는 언어인 반면 한국어는 규칙이 많고 폐쇄적이라 100% 올바르게 구사하기 어렵다는 이유도 있었다.

에밀리 디킨슨의 시 ‘내가 죽음을 위해 멈춰줄 수 없어서(Because I Could Not Stop for Death)’에서 제목을 가져온 ‘영원을 향하여’는 불멸의 존재가 된 인간, 몸을 얻은 인공지능(AI), 핵전쟁 이후 폐허가 된 지구를 배경으로 존재와 정체성, 사랑에 관한 이야기를 펼친다. 작품에는 작가가 공부한 19세기 영국 시가 담겨 있으며 ‘언어’가 중요한 주제로 다뤄진다.

소설의 출발은 2014년으로 거슬러 올라간다. 샤워를 하다가 ‘만약 암세포를 나노봇으로 교체하면 치유되지 않을까. 근데 나노봇 입장에서는 이게 암세포인지 아닌지 구분할 수 없기 때문에 몸 전체가 교체되지 않을까. 그때 이 나노봇 인간은 인간일까 아닐까’라는 생각이 떠올랐다고 한다. 이를 바탕으로 단편소설을 썼는데 배우자에게 좋지 않은 평가를 받고 접어뒀던 아이디어가 ‘무한화서’를 읽고 다시 표면으로 떠올라 장편소설로 완성됐다.

번역가로 하루 종일 일하던 그는 지난해 인천 송도의 집과 서울 구로구의 작업실을 오가는 인천 지하철 1호선과 서울메트로 7호선 안에서 노트에 자필로 소설을 썼다.

그는 “지하철 소리에는 바퀴가 굴러가는 리듬이 있다. 그 리듬이 문학 작품하고 비슷한 것 같다. 그 리듬을 타면 무의식에서 단어들이 나오더라. 썼다기보다 정말 받아썼다”며 “정말 이상한 경험이었다. 그전에도 원고를 많이 썼었지만 이 정도로 만족스러운, 누가 써준 듯한, 언어가 써주는 원고는 없었다”고 설명했다.

소설은 나노 치료와 인공지능(AI) 기술이 인간을 대체하게 된 세계에서 ‘인간’이라는 존재의 의미를 묻는다.

안톤 허는 “인간다움은 사람 한 명이 스스로 만드는 게 아니라 사람 사이에 벌어지는 일이다. 나의 인간성은 내가 만들어 내는 게 아니고, 타인이 나한테 주는 것이다. 그게 내 소설 같다”면서 “우리가 서로에게 인간성을 부여해 줬으면 좋겠다. 인간성은 서양적인 개인에 있는 것이 아니라 동양적인 사람 사이에 있는 무엇이라는 걸 표현해 보고 싶었다”고 했다.

이번 책은 안톤 허가 작품을 번역했던 정보라 작가가 한국어 번역을 맡아 특별한 의미를 더했다. 지난해 영어로 출간된 작품을 보고 정 작가가 먼저 제안했다고 한다.

“얼마나 바쁘신지 알기에 너무 고맙지만 미안하기도 했다. 번역에 일절 개입하지 않았고, 영국 문학을 너무 싫어한다고만 두세번 말하더라. 걱정이 되기도 했는데 막상 번역을 보니 기대 이상으로 좋았고, 얼마나 고생했을지 눈에 선해서 더 감사했다”고 전했다.

그가 소설가로서 데뷔하긴 했지만, 번역 작업의 비중을 줄이거나 중단할 계획은 없다. 그는 “번역하고 싶은 게 너무 많다. 한국 시에 대한 자부심이 있고, 내년에도 이성복 시인의 ‘그 여름의 끝’을 번역한 책이 미국에 출판된다”며 “우리나라 문학 세계가 정말 풍요롭다. 젊은 작가들이 매우 많고, 훌륭한 중견 작가들도 많고 세상에 보여줄 게 매우 많다. 이번에 한강 작가가 노벨상을 탄 것에서 보듯이 세상에 기여할 수 있는 것 같아 번역은 그만두지 않을 것 같다”고 했다.

그는 독자들에게 “요즘 사는 게 팍팍한데 이 소설을 재밌게 읽어 주셨으면 좋겠다”고 전했다.