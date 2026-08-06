8월 6일부터 9월 30일까지…자살예방상담전화 109, ‘생명의전화’와 협력

[헤럴드경제=이태형 기자] 보건복지부는 사회복지법인 생명의전화와 협력해 6일부터 9월 30일까지 심야시간(22시~08시) 자살예방상담을 지원한다고 밝혔다.

앞서 복지부는 재정당국과 협의해 자살예방상담전화 109 상담인력 정원을 150명에서 200명으로 확대하고, 실제 근무인력 200명을 확보하기 위해 채용절차를 진행 중이다.

복지부는 신규 상담인력이 전문교육 등을 거쳐 현장에 투입되기까지 발생할 수 있는 상담 공백을 최소화하기 위해 사회복지법인 생명의전화와 협력하기로 했다.

이에 복지부와 생명의전화는 7월 30일부터 8월 5일까지 일주일간 심야시간 시범운영을 진행했고, 이날부터 9월 30일까지 약 2개월간 오후 10시부터 오전 8시까지 심야시간 자살예방상담전화 109의 상담을 지원한다.

해당 시간대 109의 모든 상담원이 통화 중인 경우 대기 중인 내담자가 안내에 따라 생명의전화 상담 연결을 직접 선택할 수 있다.

이선영 복지부 정신건강정책관은 “자살예방상담전화 109는 자살위기에 놓인 국민이 도움을 요청할 수 있는 가장 가까운 창구인 만큼 단 한 통의 전화도 소중하게 여기고 신속하게 응답할 수 있는 체계를 갖추는 것이 중요하다”며 “상담인력 확충과 함께 민간의 전문성과 경험을 적극적으로 활용해 국민이 필요한 순간 적시에 도움을 받을 수 있도록 자살예방 상담체계를 더욱 촘촘하게 만들어 나가겠다”고 말했다.