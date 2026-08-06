최근 4년간 지역주민 9805명 참여, 1760톤 해양쓰레기 수거

[헤럴드경제=이태형 기자] 기후에너지환경부 산하 국립공원공단은 해양쓰레기 ‘주민자율수거사업’을 다도해해상국립공원과 한려해상국립공원 내 22개 섬(유인도 15개, 무인도 7개)의 94개 지역으로 확대한다고 6일 밝혔다.

일반적으로 여름철에는 집중호우와 태풍의 영향으로 하천과 바닷가에 해양쓰레기가 대량으로 유입된다. 특히 해상국립공원의 섬 지역은 포켓형 해변과 만 등 지형적인 특성으로 해양쓰레기가 쉽게 쌓이지만, 장비와 인력의 접근이 어려워 신속한 수거에 어려움이 있다.

이에 국립공원공단은 지역주민이 해양쓰레기 수거에 참여하는 주민자율수거사업을 확대해 여름철 해양쓰레기 관리에 선제적으로 대응할 계획이다.

이 사업은 지역주민이 수거활동에 참여하면 국립공원공단은 활동비를 지급하고, 관할 지방정부는 운반선 등 처리장비를 지원하는 방식으로 운영된다.

2022년 8개 섬을 대상으로 사업을 시작한 이후 지속해서 사업을 확대해 올해는 다도해해상국립공원의 금오도와 소장도를 포함한 22개 섬에서 사업을 추진한다.

지난 4년간 총 1760톤의 해양쓰레기를 수거했고, 주민 참여 인원도 첫해 718명에서 지난해 3538명으로 많이 늘어났다.

특히 올해는 금오도의 10개 어촌계가 신규로 참여하면서 주민 참여 기반의 해양쓰레기 관리 체계가 한층 강화됐다.

국립공원공단은 여름철 해양쓰레기 증가에 대비하기 위한 집중관리 체계를 운영할 계획이다.

지방정부, 관계기관과 합동수거를 실시하고, 탐방객이 집중되는 주요 해변에 수거 인력을 집중적으로 배치해 수거 주기를 5일 이내로 단축할 방침이다.

주대영 국립공원공단 이사장은 “지역주민과 함께하는 주민자율수거사업을 통해 해양쓰레기를 신속히 수거하고, 모든 국민이 청정한 국립공원 해양환경을 체감할 수 있도록 관리에 최선을 다하겠다”고 밝혔다.