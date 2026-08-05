문체부 업무보고…유승민 대한체육회장에 당부 “체육단체 기득권 해결하려면 민주적 구성 제일 중요”

[헤럴드경제=문혜현 기자] 이재명 대통령은 5일 대한축구협회 운영과 관련해 “민주적 구성, 투명한 운영, 회계의 공정성이 중요할 것 같다”면서 “많은 사람이 지켜보고 있으니 잘 해주시길 바란다”고 당부했다.

이 대통령은 이날 오후 청와대 영빈관에서 진행된 문화체육관광부 업무보고에서 유승민 대한체육회 회장에게 이같이 말했다. 2026 북중미 월드컵 종료 후 축구협회의 운영 방식이 논란의 도마 위에 오른 가운데 공개적으로 운영 방식을 지적한 것이다.

이 대통령은 “국민이 관심 가지시는 것이 축협”이라며 “여러 가지 문제가 있긴 한데, 가장 큰 문제의 근원은 비민주적 조직이 문제”라고 지적했다.

이어 “선출 자체도 민주적으로, 객관적으로 인정되는 사람이 선출되느냐는 문제 하나와 두 번째는 장기 집권, 이런 것이 문제잖나”라며 “축협 뿐 아니라 다른 협회는 이런 문제가 없느냐”고 묻기도 했다.

이에 유 회장이 “그런 문제들이 나오는 협회도 있지만 잘 수행하는 협회도 있다”면서 “모든 경기 단체장이 비상근 명예직이어서 디테일함에 조금 부족한 부분이 있을 수 있다”고 답했다.

이에 이 대통령은 “대한체육회 있고, 체육회 소속 협회가 있고, 소속 협회에 소속된 광역단체가 있고 광역 단체에 소속된 기초단체가 있고, 이렇게 문어발 피라미드식으로 하면 엄청 많지 않나“라고 되물었다.

유 회장이 ‘전체적으로 1만1000개 소속 단체라고 볼 수 있겠다’고 하자 이 대통령은 구 단위 탁구협회 등을 언급하고 “저도 체육단체들을 직·간접적으로 경험해봤는데, 그 (운영진) 구성 과정에 선출 과정이 엄청 치열하다”고 짚었다.

이 대통령은 계속해서 “특히 (선출 과정이) 정치적으로 많이 연관성도 있고, 거기 휘둘리기도 하고, 정치적 의도가 개입하기도 하고, 이권도 좀 있는 것 같고, 기득권도 있는 것 같고, 예를 들면 편이 많더라”면서 “이 문제를 근본적으로 해결하려면 민주적 구성이 제일 중요한 것 같다”고 강조했다.

이 대통령은 협회 운영진의 공정한 선출을 여러 차례 당부했다. 이 대통령은 “최대한 범위를 넓혀 직선, 직접 뽑게 하고, 과하게 오랫동안 못 하게 해야 한다”며 “지금 대한체육회는 회장께서 개혁해 직선제로 바꿔놨나”라고 말했다.

이 대통령은 임원, 심판, 지도자, 선수, 선수관리자로 구성된 9만2000여명의 대한체육회 선거인단 규모를 듣고 “매수 불가능하겠다”고 평가하기도 했다.

그러면서 각 체육협회 구성과 관련해 “최대한 (선거인단) 범위를 넓혀 선거인이 직접 뽑게 해야 한다. 선거인도 범위가 너무 좁으면 하나 마나”라고 지적했다.