“국군통수권자로서 리더십 보여야” 국방부 장관에 “수장 역할 저버려”

[헤럴드경제=전현건 기자] 육군사관학교 총동창회는 정부의 사관학교 통폐합 추진이 과거 역사에 대한 이재명 대통령의 개인적 인식에서 비롯된 것이라고 주장했다.

총동창회는 5일 이 대통령의 ‘육사 쿠데타’ 발언과 사관학교 통폐합 속도전 지시에 대해 “깊은 유감과 심각한 우려”를 표하며 정면 반발했다.

정부가 그동안 합동성 강화와 스마트 강군 육성을 명분으로 내세웠던 사관학교 통폐합이, 실은 과거 군사 쿠데타에 대한 대통령의 인식에서 비롯된 정치적 보복이라는 것이 동창회의 주장이다.

이들은 “군사 쿠데타는 대한민국 헌정질서를 유린한 중대한 범죄이며 결코 정당화될 수 없다”면서도 “과거 일부 세력의 불법행위를 이유로 오늘날 육사와 수많은 육사 출신 장교들을 동일한 시각에서 바라보고 이를 근거로 사관학교 제도 자체를 개편하려는 것은 국가정책을 추진하는 올바른 접근이라고 보기 어렵다”고 밝혔다.

이어 “극히 일부의 역사적 일탈을 특정 교육기관 전체의 책임으로 일반화하는 것은 국민에게 정치적 보복이라는 인상을 줄 수 있다”며 “국가안보에도 도움이 되지 않는다”고 지적했다.

국군통수권자로서의 리더십 문제도 거론했다. 이들은 “국군통수권자는 대한민국 국군 전체를 대표하는 최고 통수권자”라며 “특정 집단을 겨냥하거나 군 내부를 편 가르는 인식을 드러내기보다 국군 전체를 아우르고 장병들의 사기와 자긍심을 높이는 리더십을 보여야 한다”고 강조했다.

또 “오늘도 대부분의 육사 출신 장교들은 헌법에 대한 충성과 국민에 대한 봉사를 최고의 가치로 삼아 국가안보를 위해 묵묵히 임무를 수행하고 있다”며 “이들의 헌신을 외면한 채 과거의 한 단면만을 근거로 특정 집단 전체를 일반화하는 발언은 군의 사기를 저하시키고 국군의 통합에도 결코 도움이 되지 않는다”고 밝혔다.

총동창회는 안규백 장관의 태도도 문제 삼았다. 이들은 “국방부 장관은 군의 전문성과 국가안보를 책임지는 국방수장으로서 정책적 근거와 군사적 타당성을 중심으로 대통령에게 의견을 제시해야 함에도, 이날 업무보고에서는 객관적이고 균형 잡힌 설명보다는 대통령의 인식에 동조하는 답변을 반복하는 모습만을 보였다”고 비판했다.

그러면서 “국방수장의 역할은 대통령의 의중을 뒷받침하는 것이 아니라 국가안보와 군의 발전을 위해 전문적 식견을 바탕으로 책임 있는 의견을 제시하는 데 있다”고 덧붙였다.

앞서 이 대통령은 이날 청와대 영빈관에서 열린 국방부 업무보고에서 통합 국군사관학교 설치를 논의하던 중 안규백 국방부 장관에게 “지금까지 대한민국의 군사 쿠데타가 몇 번 있었느냐”고 물은 뒤 “다 육군에서 벌어진 일이고, 육사 출신들이 한 일인데 거기에 대해서 책임을 물은 일이 있느냐”고 말했다.

이어 “쿠데타를 무려 세 번이나 한 중심이 육사인데 한 번도 책임을 묻지 않았다”며 “군사 쿠데타를 벌여 헌정질서를 통째로 파괴하는 행위를 세 번씩이나 저질렀는데도 여전히 압도적인 위치를 차지하고 있었다. 그러니까 또 하는 것”이라고 했다. 그러면서 안 장관에게 “신속하고 강력하게, 빨리 하라”고 통합 작업의 속도를 낼 것을 지시했다.

이에 안 장관은 “책임감을 갖고 추진하겠다”며 “국민이 ‘그만해도 된다’고 할 때까지 설득을 구하고 정진하겠다”고 답했다.