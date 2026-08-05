[헤럴드경제=정목희 기자] 앤트로픽이 그래픽처리장치(GPU) 기반 클라우드 서비스 스타트업 볼타 인프라(Volta Infrastructure)와 100억달러(약14조2000억원) 규모의 장기 계약을 체결했다고 블룸버그통신이 4일(현지시간) 소식통을 인용해 보도했다.

이번 계약은 AI 모델 ‘클로드(Claude)’ 구동에 필요한 대규모 컴퓨팅 자원을 안정적으로 확보하기 위한 것으로 알려졌다.

리카르드 보아다 볼타 인프라 최고경영자(CEO)는 이날 계약 상대를 공개하지 않은 채 “한 AI 연구소와 100억달러 규모의 계약을 체결했다”고 밝혔다.

볼타는 계약 기간이 6년이며, 노르웨이에 건설되는 데이터센터를 통해 컴퓨팅 서비스를 제공할 예정이라고 설명했다.

해당 데이터센터는 133㎿ 규모로 조성되며, 엔비디아의 차세대 AI 플랫폼인 ‘베라 루빈(Vera Rubin)’이 탑재될 예정이다.

볼타의 이번 계약은 데이터센터를 운영하는 비트코인 채굴 기업인 비트디어 테크놀로지스그룹과 파트너십을 통해 성사됐다.

한편 볼타가 투자 유치 라운드를 통해 3억달러를 확보했으며, 앤드리센 호로위츠와 알미티터 캐피털이 주도한 이번 투자 라운드에 엔비디아와 마이클 델도 참여했다고 블룸버그는 전했다.