지난해 7월 문을 연 세계에서 유일한 마이바흐 전용 전시장 겸 서비스 공간인 ‘마이바흐 브랜드센터 서울’은 차량 상담부터 계약, 인도, 정비, 멤버십 서비스까지 차량 소유 전 과정을 한 공간에서 제공하고 있다.

HS효성더클래스는 지난 3일 마이바흐 브랜드센터 서울에서 개관 1주년 기념행사를 열고 지난 1년간의 운영 성과와 향후 계획을 공개했다.

박홍규 마이바흐 브랜드센터 서울 센터장은 “세계 최초라는 점도 의미가 있지만 누구도 걸어보지 않은 길에서 새로운 기준을 만들어야 한다는 책임감이 더 컸다”며 “고객이 센터를 찾는 순간부터 상담, 차량 인도, 애프터서비스, 오너십까지 하나의 경험으로 이어질 수 있도록 운영하고 있다”고 말했다.

마이바흐 브랜드센터 서울은 지상 4층, 지하 1층, 연면적 2795㎡ 규모의 독립 건물이다. 브랜드센터는 차량 판매 공간을 넘어 고객의 동선을 중심으로 서비스를 설계한 것이 특징이다. 고객의 대기 시간을 최소화하고, 상담부터 차량 인도와 정비, 사후관리까지 하나의 공간에서 이어지는 경험을 제공한다.

1층에는 차량 전시장과 고객 라운지가 마련돼 있으며 2층은 전용 핸드오버존으로 차량 인도가 이뤄진다. 3층에는 개별 상담 공간인 ‘살롱 프리베’와 맞춤형 차량 구성을 위한 ‘마누팍투어 스튜디오’가 들어섰다.

브랜드센터는 단순한 차량 구매를 넘어 개인 맞춤형 브랜드 경험을 제공하는 데 주안점을 두고 있다. 고객별 전담 매니저(CM)가 차량 상담부터 서비스 전 과정을 책임지는 프라이빗 컨시어지 역할을 수행한다. 마누팍투어 스튜디오에서는 외장 색상과 내장 소재, 스티치 등을 직접 선택하는 비스포크 상담을 지원한다.

4층에는 마이바흐 고객 전용 멤버십 ‘마스테리아 클럽’이 운영된다. 마스테리아 클럽은 회원을 대상으로 미술 작품 프리뷰, 골프, 파인 다이닝, 호텔, 뷰티·웰니스 등 다양한 프로그램을 운영하고 있다. HS효성더클래스는 앞으로 고객의 차량 이용 패턴과 재구매 주기를 반영한 맞춤형 서비스를 확대할 계획이다.

지하 1층에는 메르세데스-마이바흐와 메르세데스-벤츠 S클래스 전용 서비스센터를 갖췄다. 서비스센터는 벤츠 최고 수준의 인증을 받은 테크니션이 상주하며, 고객별 서비스 어드바이저와 테크니션을 1대 1로 연결하는 전담 매칭 시스템을 운영한다. 차량 정비 기간에는 S클래스 또는 마이바흐 S580을 서비스 대차로 제공하고, 픽업·딜리버리 서비스도 지원한다.

센터는 개관 이후 판매 성과도 거뒀다. 개관을 기념해 이곳에서만 선보인 ‘메르세데스-마이바흐 실버 라이닝 에디션’은 공식 출시 전 전량 판매됐고, 이후 출시된 ‘나이트 시리즈’도 조기 완판됐다. 현재까지 센터를 방문한 고객은 2000여 명에 달한다.

노재봉 HS효성더클래스 대표는 “한국은 마이바흐 세단을 세계에서 두 번째로 많이 판매하고 있는 시장”이라며 “국내 벤츠 쇼룸은 약 60곳으로, 이 가운데 마이바흐 브랜드센터 서울이 마이바흐 판매의 약 15%를 담당하고 있다”고 설명했다. 권제인 기자