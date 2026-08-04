[헤럴드경제=김현일 기자] 도널드 트럼프 미국 행정부가 데이터센터에서 쓰이는 중국산 부품 수입 금지 법안 제정에 나섰다.

로이터 통신은 4일(현지시간) 해당 사안에 정통한 관계자들을 인용해 미국 연방통신위원회(FCC)가 중국산 신형 광트랜시버 수입금지 법안의 초안을 작성 중이라고 보도했다. 광트랜시버는 인공지능(AI) 데이터센터 간 정보 송수신을 위해 빛을 활용하는 장비를 말한다.

관계자들은 이 법안이 연내 공포를 희망하지만 FCC가 이를 수정, 보류할 수도 있다고 말했다. 법안이 발효되면 중국 기업들의 미국 내 데이터센터 데이터 탈취, 악성 소프트웨어 설치, 서비스 방해 가능성을 막을 수 있다.

FCC가 중국산 신형 광트랜시버 수입을 막는다면 중국 광통신업체 중지이노라이트가 타격을 받을 가능성이 있다. 이미 중지이노라이트는 지난 6월 미 국방부가 지정한 중국 군사지원 기업 명단에 올라 있다.

카운터포인트리서치에 따르면 중지이노라이트는 전 세계 데이터 트랜시버 시장의 27%를 차지하며 선두를 달리고 있다. 이 기업 매출의 90%는 중국 이외 지역에서 나온다.

법안이 시행되면 아마존웹서비스(AWS) 등 미국 클라우드 기업들은 코히런트, 루멘텀 등의 부품을 구매해야 하지만 이는 비용 증가로 이어질 수 있다고 로이터는 설명했다.

FCC는 지난 2021년 미국 국가 안보에 위협이 되는 기업 명단(커버드 리스트)에 중국 화웨이와 ZTE 등을 올린 바 있다. 지난해 12월과 올해 3월에도 중국산 드론과 라우터 수입 금지를 위해 DJI 등 중국 기업 여러 곳을 커버드 리스트에 포함시켰다.