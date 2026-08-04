[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 기록적인 폭염에 전남광주의 가축과 양식 어류 폐사 피해가 급증하고 있다. 전남광주 전역에는 지난달 9일부터 폭염특보가 27일째 이어지고 있다

4일 전남광주통합특별시에 따르면 이날 전남광주 4개 농가에서 총 1만781마리의 가축 폐사 신고가 접수됐다.

닭 9878마리, 오리 511마리, 돼지 392마리 등으로 재산 피해액은 9700만원으로 추산됐다.

올해 들어 폭염으로 모두 155개 농가에서 8만5077마리 가축이 폐사해 11억2000만원 상당 피해가 발생한 것으로 특별시는 집계했다.

완도 2개 어가에서는 넙치 1700마리가 추가로 폐사했다.

고수온으로 인한 수산물 피해는 넙치 11만5800마리로 복구비 산정 기준 피해액은 4억9600만원으로 늘어났다.

질병관리청이 집계를 시작한 지난 5월 15일부터 전날까지 이 지역 누적 온열질환자도 197명으로 증가했다.

광주동부를 비롯해 장성·광양·순천·곡성에는 폭염 중대경보가 내려졌으며 광주서부 등 17개 시·군에 폭염경보가 유지되고 있다.

이날 낮 최고기온은 조선대 39.8도, 광양읍 38.7도, 광주 38.6도, 순천 황전 38.5도, 곡성 석곡 38.4도, 장성 38.1도 등을 기록했다.