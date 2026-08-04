김정섭 교수, 1182개 그룹 전수분석 연평균 40팀 데뷔, 평균 수명은 4.1년 앨범 30만 장 손익분기점 돌파는 3.5%

[헤럴드경제=고승희 기자] K-팝 아이돌의 수명은 얼마일까. 표준계약서가 명시한 7년도 아니다. 최근 K-팝 그룹의 절반이 데뷔 3년을 넘기지 못하고 사라지는 것으로 확인됐다. 해마다 수십 팀이 50~100억원의 비용을 들여 가요계에 발을 들이지만, 손익분기점(BEP)을 넘겨 살아남는 그룹은 극소수에 불과했다. 소위 ‘마의 7년’이라 부르는 구간조차 넘기지 못하고 있었다.

30일 한국엔터테인먼트산업학회논문지(제20권 제4호)에 게재된 김정섭 성신여대 문화산업예술학과 교수의 논문 ‘K-B 아이돌 음악산업의 생존과 히트 구조: H.O.T. 이후 30년간(1996~2025) 데뷔한 1182개 그룹 전수분석’에 따르면, 케이팝 아이돌 음악산업은 높은 초기 탈락률과 소수 성공이 공존하는 고위험·고경쟁 구조를 띠고 있다. 1996년 H.O.T. 데뷔 이후 30년간 시장에 진입한 남녀 아이돌 그룹 1182개 팀을 전수 조사한 연구는 이번이 처음이다.

데뷔 3년 내 45% 소멸…‘데스 밸리’ 넘어야 살아남는다

아이돌 그룹의 평균 생존 기간은 4.12년. 이는 표준 전속계약 기간인 7년의 절반을 겨우 넘기는 수준(58.9%)이다.

가장 치명적인 구간은 ‘데뷔 후 3년’으로 지목됐다. 데뷔 후 3년 내에 전체 그룹의 약 45%가 시장에서 이탈(3년 생존율 55.03%)하는 것으로 집계됐다. 5년 이상 살아남는 비율은 36.6%, 10년 이상은 17.9%로 급감했다.

김 교수는 ”초기 1~3년 동안 보여준 시장 반응과 팬덤 형성 속도가 소속사의 추가 투자 여부를 가르는 임계점“이라며 ”스타트업의 ‘데스 밸리(Death Valley)’처럼, 초기 안착에 실패하면 4년 차 이후 곧바로 투자 축소와 해체 수순으로 이어지는 경로 의존적 구조가 굳어져 있다“고 진단했다.

성별에 따른 생존 격차도 뚜렷했다. 보이그룹의 평균 생존 기간은 5.11년인 반면, 걸그룹은 3.13년에 불과해 보이그룹이 약 2년 더 길게 활동하는 것으로 분석됐다. 충성도 높은 여성 팬덤을 중심으로 음반·굿즈 매출을 올리는 보이그룹과 대중성 및 음원·행사에 의존하는 걸그룹 간 수익모델 구조 차이가 생존 갈림길을 갈랐다는 분석이다.

단일 앨범 30만 장 돌파 단 3.5%

살아남는다 해도 ‘히트’의 문턱은 좁았다. 업계에서 앨범 평균 제작·마케팅비를 회수하는 손익분기점으로 통용되는 ‘단일 앨범 30만 장 이상’ 판매를 달성한 그룹은 전체의 3.55%(42개 팀)에 불과했다. 대히트의 상징인 ‘단일 앨범 100만 장 이상’은 전체의 1.61%(19개 팀), 글로벌 슈퍼 팬덤의 상징인 ‘누적 1,000만 장 이상’을 돌파한 팀은 BTS, 세븐틴, 스트레이 키즈, 엑소, 트와이스, NCT, TXT 등 단 7개 팀(0.59%)뿐이었다.

주목할 점은 잔혹해 보이는 케이팝 아이돌의 데뷔 후 3년 생존율(55.03%)이 일반 중소기업의 창업 후 3년 생존율(41.5%)보다 높다는 사실이다.

김 교수는 “K-팝 산업이 본질적으로 승자독식형 고위험 시장인 것은 맞지만, 기존 시장이 지녔던 부정적 인식과 투자 위험성은 과도하게 부풀려진 측면이 있다“며 ”금융자본 유입과 시장 발전을 위해서는 아이돌 산업의 투자 리스크를 보다 객관적이고 실증적으로 재평가할 필요가 있다“고 제언했다.

그는 이어 “향후 K-팝 30년은 BTS 중심의 단일 성공 모델을 넘어 세계 주류 문화산업으로 완전하게 도약하는 것을 목표로, 지속 가능한 생태계 구축에 역량을 집중해야 한다”며 “이를 위해 장기 성장형 육성 체계, 재도전이 가능한 산업 구조, 중소 기획사의 건실화와 경쟁력 강화를 위한 공동 인프라, 체계적인 금융 지원 등이 필요하다”고 강조했다.