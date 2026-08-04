인체 해 끼칠 수 있는 ‘트리할로메탄’ 서울시, 발생량 예측 프로그램 자체 개발 원수 수질, 여름에 악화 가능성 커져 염소 많이 쓰면 소독부산물도 늘어나 “내년 전체 정수센터 확대 적용 방침”

[헤럴드경제=신상윤 기자] 서울시가 수돗물 정수처리 시 발생하는 소독부산물 ‘트리할로메탄’의 발생량을 예측할 수 있는 프로그램을 자체 개발했다고 4일 밝혔다.

특히 장마와 폭염이 발생하는 여름철에는 수온 상승과 비의 영향으로 원수 수질의 변동성이 커진다. 때문에 염소를 만히 사용하게 돼 트리할로메탄 발생량이 늘 수 있다. 해당 프로그램을 통해 더 체계적으로 수질을 관리할 수 있을 것으로 서울시는 기대하고 있다.

서울시에 따르면 수돗물 생산 시 물속의 병원성 미생물 제거를 위해 염소 소독 과정을 거친다. 이때 염소가 물속 유기물과 반응하면 트리할로메탄이 생성되는데, 일정 농도 이상일 경우 인체에 해를 끼칠 수 있어 발생량을 지속 관리할 필요가 있다.

정수센터별로 원수의 특성과 운영조건에 따라 염소 투입량과 공정 운영 방식도 달라지기에 트리할로메탄 발생량의 관리가 필요하다고 시는 설명했다.

서울물연구원은 정수센터 2곳의 최근 5년간(2020∼2024년) 운영자료로 원수 수질, 염소 투입량, 수온 등 트리할로메탄 발생에 영향을 미치는 주요 인자를 분석하고 예측식을 최적화해 프로그램을 개발했다.

사용자는 프로그램에 원수 수질과 약품 투입량 등 조건을 입력하면 정수처리 공정별 트리할로메탄 발생량을 예측할 수 있다.

조건 변화에 따른 트리할로메탄 농도 변화를 사전에 검토하고, 염소 투입량과 공정 운영조건을 보다 정밀하게 조정하도록 돕는 것이다.

시는 강북아리수정수센터 등 2곳에 프로그램을 배포하고 운영 결과를 검증하고 있다. 이를 바탕으로 프로그램을 보완해 내년까지 모든 정수센터로 배포 대상을 확대한다는 방침이다.

윤희천 서울물연구원장은 “이번 프로그램은 연구성과를 실제 정수센터 운영에 활용할 수 있도록 개발했다는 점에서 의미가 있다”고 말했다.