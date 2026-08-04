‘따밥따밥’ 사업 추진…협력업소 5곳 참여 꿈나무카드 결제 시 아동에 할인·무료 식사

[헤럴드경제=신상윤 기자] 서울 종로구는 결식 우려 어린이에게 무료로 또는 할인된 가격에 식사를 제공하는 아동급식 협력업소 ‘따밥따밥’ 사업을 추진한다고 4일 밝혔다.

구는 이를 위해 관내 음식점과 협력하기로 했다. 여름방학 동안 학교 급식을 이용하지 못해 식사 해결에 어려움을 겪을 수 있는 아동들의 결식 예방과 균형 잡힌 식생활 확립에 도움을 줄 것으로 기대된다.

구는 이번 사업의 제도적 기반을 마련하기 위해 관련 조례를 개정하고 내부 공모를 통해 ‘따밥따밥 종로구 아동급식 협력업소’를 사업 명칭으로 정했다. 따뜻한 밥 한 끼를 꼬박꼬박 챙긴다는 뜻과 결식 없는 동네를 주민과 소상공인이 함께 만들어간다는 의미를 담았다.

현재 5곳의 협력 업소가 운영 중이다. 급식 지원 대상 아동이 꿈나무카드로 결제하면 업소들은 할인된 가격으로 또는 일정 금액 한도 내에서 무료로 식사를 제공하는 방식으로 사업에 참여하고 있다.

구는 참여 업소들에 ‘따밥따밥’ 인증 안내판을 전달했다. 안내판에 담긴 QR코드를 스캔하면 각 음식점의 할인 내용과 이용 방법을 확인할 수 있다.

구는 향후 협력 업소를 늘리고 아동급식 지원 체계를 확대할 방침이다. 동참을 원하는 음식점은 종로구 아동복지과 아동돌봄팀에 전화 문의하면 된다.

유찬종 종로구청장은 “자발적으로 나눔에 앞장서 준 상인분들께 깊이 감사드린다”며 “앞으로도 협력 업소를 확충해 결식 걱정 없는 종로를 만들겠다”고 말했다.