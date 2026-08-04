고위험가구 일일 안부 확인 강화… 무더위 쉼터·폭염저감시설 확대 운영 취약계층 60가구 에어컨 설치·구청사 24시간 쉼터 개방 등 촘촘한 안전망

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 동대문구(구청장 최동민)는 4일 서울시가 폭염중대경보를 발효함에 따라 폭염 피해 예방 및 대응을 위해 전방위적인 긴급 조치를 실시한다고 밝혔다.

폭염중대경보는 올해 새롭게 도입된 폭염특보 체계에 따라 서울에 처음으로 발령된 것으로, 구민 안전 확보를 위해 선제적이고 체계적인 대책을 시행하고자 한다.

먼저 취약계층인 독거어르신, 장애인, 만성질환자에 대한 일일 안부 확인을 강화한다. 특히, 고독사 고위험가구를 추가 지정하여 폭염 단계별로 집중 점검하고, 우리동네돌봄단, 명예사회복지공무원 등 인적자원을 활용해 이상 징후 발생 시 즉각 대응에 나선다. 이를 위해 현장 출동과 긴급지원 연계 등 피해 최소화를 위해 총력을 다하고 있다.

특히 실질적인 온열질환 예방을 위해 주거 취약계층 60가구를 발굴하여 6평형 벽걸이 에어컨 설치를 선제적으로 완료했다. ‘2026 희망온돌 따뜻한 겨울나기’ 성금 3102만 원을 활용한 이번 지원을 통해, 옥탑이나 반지하 등 냉방에 어려움을 겪는 취약계층이 보다 안전하고 쾌적하게 여름을 보낼 수 있게 됐다.

폭염 극복을 위한 구민 편의시설도 대폭 확대 운영한다. 얼음생수 나눔 사업은 배부처를 6개소에서 7개소로 확대하여 하루 8400병을 제공 중이며, 이번 폭염중대경보 발령에 따라 6만 병을 추가 확보했다. 동시에 105개소의 무더위쉼터를 운영하며, 구청사는 폭염특보 시 24시간 운영, 동주민센터는 평일 오후 10시까지, 주말 오후 1시에서 5시까지 운영시간을 연장하고, 구민들이 안전하게 휴식을 취할 수 있는 환경을 조성한다.

이외에도 살수차는 기존 6대에서 10대로 증차할 계획이며, 하루 300톤 이상의 살수작업을 실시하는 등 도로의 열기를 낮추는 데 집중한다. 아울러 청량리역 등 노숙인 밀집지역을 중심으로 거리 순찰과 폭염물품 제공, 급식 지원 등도 지속적으로 진행한다.

야외 근로자 안전 강화를 위해 작업시간 조정과 보랭장구 사용을 권장한다. 특히, 폭염중대경보 단계에서는 긴급조치 작업을 제외한 옥외작업을 중지하도록 강력히 권고한다.

더불어 구민 대상 국민행동요령 홍보와 SNS, 문자메시지를 통한 재난 안내도 이어간다.

무더위 그늘막은 기존 215개소에서 230개소로 확대, 쿨링포그 역시 11개소에서 16개소로 늘렸다. 간데메공원과 지식의꽃밭에는 새롭게 ‘해피소(폭염저감시설+무더위 대피공간)’를 설치하는 등 폭염저감시설 확충에 힘쓰고 있다.

최동민 동대문구청장은 “이번 폭염중대경보 발령에 따라 구민의 안전을 최우선으로 두고 더욱 촘촘한 폭염 대응 체계를 구축해 나가고 있다”며 “취약계층은 물론 구민 모두가 안전하고 쾌적하게 올여름을 날 수 있도록 구정 역량을 집중하겠다”고 밝혔다.