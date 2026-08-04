“디펜딩 챔프로 나서는 첫 대회라 욕심” 시즌 3승 김민솔, 2승 서교림 우승경쟁

[헤럴드경제=조용직 기자] KLPGA투어 하반기 첫 대회 제13회 제주삼다수 마스터스(총상금 10억원·우승상금 1억8000만원)가 오는 6일~9일 나흘간 제주도 서귀포시에 위치한 테디밸리 골프앤리조트(파72·6767야드)에서 막을 올린다.

KLPGA투어 정상급 선수들이 대거 출전해 치열한 승부가 예고되는 가운데, 지난해 고향 제주도에서 생애 첫 우승을 차지했던 고지원(22·삼천리)이 타이틀 방어전에 나선다.

디펜딩 챔피언 고지원은 “벌써 1년이 지났다는 사실이 믿기지 않는다. 디펜딩 챔피언으로 출전하는 대회가 처음이라 많이 설레고, 나에게 특별한 의미가 있는 대회인 만큼 타이틀 방어에 대한 욕심도 크다”고 말했다.

그는 “하반기 첫 대회를 고향인 제주도에서 치르고 지난 2주 휴식기 동안 충분한 휴식을 취하며 몸 상태와 샷 컨디션을 모두 끌어올리는 데 집중한 만큼 타이틀 방어를 목표로 마지막까지 최선을 다해 플레이하겠다”고 각오를 밝혔다.

이에 맞서 올 시즌 가장 먼저 3승을 달성하며 웰컴저축은행 대상포인트, 상금순위, 신인상 포인트, 평균타수, K-랭킹 등 주요 부문에서 선두인 김민솔(20·두산건설위브)도 우승에 도전한다. 김민솔이 1승을 추가할 경우 2019년 임희정, 2014년 백규정, 2006년 신지애, 2002년 이미나의 3승을 넘어 KLPGA투어 한 시즌 루키 최다 우승 기록을 쓰게 된다.

김민솔은 “처음 출전하는 대회라 기대가 크다. 이번 대회에서도 지금까지 해왔던 것처럼 결과에 연연하기보다 매 순간 내 플레이에 집중한다면 좋은 결과는 자연스럽게 따라올 것으로 생각한다”면서 “지난주 LPGA투어 메이저 대회를 경험하면서 많은 것을 배운 만큼 제주도의 바람과 코스에 빠르게 적응해 팬 여러분께 한층 성장한 모습을 보여드리고 싶다”고 밝혔다.

김민솔을 바짝 추격하고 있는 2006년생 동갑내기 서교림(20·삼천리) 역시 강력한 우승후보로 지목된다. 특히 김민솔과는 지난 7월 5일 끝난 롯데 오픈 이후 한 달 만에 제주에서 대결하게 됐다. 지난 달 서교림은 LPGA투어 메이저 대회 에비앙 챔피언십에 나갔고, 지난 주에는 김민솔이 LPGA 투어 AIG 여자 오픈에 나가느라 마주치지 않았다.

서교림은 “예상하지 못했던 2승을 거뒀고, 꾸준히 톱텐에도 오르며 만족스러운 상반기를 보냈다”면서 “이번 대회에서도 우승 경쟁을 펼치는 것이 목표이며, 하반기 첫 대회를 좋은 흐름으로 시작해 메이저 대회에서도 우승을 해보고 싶다”고 말했다.

아울러 제주도 출신인 고지우, 임진영을 비롯해 김민선7, 박민지, 유현조, 이예원은 이 대회를 통해 시즌 2승을 노린다.

주최사는 제주 지역 출신 선수들에게도 출전 기회를 부여하기 위해 지난 7월 12일 제13회 제주삼다수 마스터스 추천 선수 선발전을 개최해 프로 2명과 아마추어 2명을 선발했다.