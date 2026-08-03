국내 4만8113대로 14.4%↓·해외 27만대 “7월 수요 위축…신차 대기 수요 영향”

[헤럴드경제=권제인 기자] 현대자동차가 7월 전 세계 시장에서 전년 동월 대비 5.1% 감소한 총 31만 8454대를 판매했다고 3일 밝혔다.

현대차는 국내 시장에서 전년 동월 대비 14.4% 감소한 4만8113대를 판매했다.

세단은 그랜저 8532대, 쏘나타 4584대, 아반떼 2624대 등 총 1만6331대를 팔았다.

레저용 차량(RV)은 싼타페 3822대, 코나 2756대, 팰리세이드 2545대 등 총 1만6767대 판매됐다.

소형 상용 차량은 포터 4280대, 스타리아 2904대 등 총 7281대 판매됐다. 중대형 버스와 트럭은 총 2304대 판매됐다.

제네시스는 G80 1933대, GV70 1700대, GV80 1317대 등 총 5430대가 팔렸다.

현대차는 해외 시장에서 전년 동월보다 3.2% 감소한 27만341대를 판매했다.

다만, 현대차는 지난달 미국 시장에서 전년 동기 대비 3.7% 늘어난 8만9427대(제네시스 포함)를 판매하며 7월 기준 최다 판매 실적을 갈아치웠다.

현대차 관계자는 “7월에는 전체적인 산업수요가 위축되는 가운데 파업으로 인한 생산 차질 및 신차 대기 수요 등의 영향이 있었다”며 “하반기 디 올 뉴 아반떼를 비롯한 경쟁력 있는 신차를 선보이는 동시에 생산 운영을 안정화해 판매 모멘텀을 강화해 나가겠다”고 말했다.