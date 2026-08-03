내수 1704대로 57.4%↓…수출1326대 필랑트 4개월 만에 1만대…전량 하이브리드

[헤럴드경제=권제인 기자] 르노코리아는 지난 7월 내수 1704대, 수출 1326대를 포함해 총 3030대를 판매했다고 3일 밝혔다. 이는 지난해 같은 달(7251대)보다 58.2% 감소한 실적이다.

내수 판매는 1704대로 전년 동월 대비 57.4% 감소했다. 수출은 1326대로 전년 동월보다 59.2% 줄었다.

내수에서는 D세그먼트 스포츠유틸리티차량(SUV) ‘그랑 콜레오스’가 728대로 가장 많이 팔렸고, E세그먼트 크로스오버 ‘필랑트’가 537대, 쿠페형 SUV ‘아르카나’가 439대로 뒤를 이었다.

지난 3월 중순 출시된 필랑트는 7월까지 약 4개월 동안 누적 판매 1만161대를 기록하며 1만대를 넘어섰다. 르노코리아는 필랑트가 SUV의 공간 활용성과 세단의 정숙성, 편안함을 결합한 크로스오버 모델로 고객들의 호응을 얻고 있다고 설명했다.

하이브리드 모델의 판매 비중도 높았다. 7월 하이브리드 모델 판매는 총 1219대로 전체 내수 판매의 71.5%를 차지했다. 필랑트는 판매량 전부가 하이브리드 모델이었으며, 그랑 콜레오스는 하이브리드 모델 비중이 89.1%를 기록했다.

수출은 아르카나 486대, 그랑 콜레오스(수출명 뉴 콜레오스) 254대, 필랑트 220대, 폴스타4 366대 등 총 1326대를 선적했다. 특히 필랑트는 출시 이후 처음으로 중남미 시장에 수출됐다.

르노코리아는 중동향 선적이 중단되고 선박 확보에도 어려움이 있었지만, 필랑트 첫 수출 물량을 포함한 중남미향 847대를 중심으로 수출을 이어갔다고 설명했다.