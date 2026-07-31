최고 49층·7개동…일반분양 1419가구 소사역 일대 약 7000가구 주거벨트 기대

두산건설은 쌍용건설과 컨소시엄을 구성해 8월 경기도 부천시 소사구 소사본동 88-39번지 일대에 들어서는 ‘두산위브더제니스 부천’(투시도) 분양에 나선다.

소사본1-1구역 재개발정비사업을 통해 조성되는 ‘두산위브더제니스 부천’은 최고 49층, 총 7개 동, 2008가구(아파트 1728가구·오피스텔 280실) 규모다. 이 중 아파트 1158가구(전용면적 59·74·84㎡)와 오피스텔 261실(39·45㎡) 등 1419가구가 일반분양된다.

단지는 수도권 전철 1호선과 서해선이 정차하는 소사역을 도보로 이용할 수 있는 ‘더블 역세권’ 입지로 서해선을 이용하면 김포공항역까지 약 12분 만에 이동할 수 있다.

1호선을 이용할 경우 신도림역까지 약 18분, 용산역까지 30분대로 연결할 수 있다.

광역교통망 확충도 기대된다. 소사역에서 서해선으로 연결되는 부천종합운동장역에는 수도권광역급행철도(GTX)-B노선 정차가 예정돼 있고 부천시는 소사역에 KTX-이음 정차를 추진 중이다.

소사역 일대 상권과 부천자유시장을 도보로 이용할 수 있고 스타필드시티 부천과 롯데백화점 중동점, 현대백화점 중동점 등 대형 쇼핑시설은 차량으로 약 10분대 도착할 수 있다.

부천세종병원, 가톨릭대학교 부천성모병원 등 의료시설은 물론 부원초, 소명여중, 원미중, 부천남중, 부곡중, 부천고, 원미고, 계남고 등 다수의 중·고교가 단지 인근에 자리 잡고 있다.

중동 학원가도 차량으로 약 15분 거리다. 단지 내 커뮤니티 시설에는 피트니스센터, GX룸, 실내골프연습장, 작은도서관, 맘스스테이션 등 다채로운 시설을 갖췄다.

또 소사역 주변은 정비사업과 신규 공급이 이어지며 인근에는 약 7000가구 규모의 신 주거벨트가 형성되고 있어 개발 기대감이 크다. 김희량 기자