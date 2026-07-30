같은 단지라도 정류장 인근 ‘로열동’ 삼성·SK 직주근접 수요에 외곽 신고가 동탄발 수요 분당·위례·광교·수지로 확산 셔틀지도 따른 입지분석 유료강의 자료도

“동을 고를 때 삼전닉스 셔틀버스 정류장이 코앞인 동을 콕 집어 찾는 30대 부부가 있긴 합니다. 저희 아파트는 층, 평형이 동일해도 정류장 인근 동이면 1000만원~2000만원 정도 차이가 나는 거 같아요.” (화성시 동탄구 청계동 A공인중개업소 관계자)

반도체 벨트 기대감으로 상반기 누적 집값 상승률(전국 1위)이 13%를 기록한 화성시 동탄구에서 삼성전자와 SK하이닉스 등 대기업 통근 셔틀버스 정차지 여부(일명 셔세권)가 집값의 프리미엄 역할을 하는 모습이 발견된다.

동일 단지 내에서도 정류장과의 도보 접근성에 따라 호가가 수천만원 가량 차이가 나면서 직주근접 수요가 매매 과정에 영향을 주는 모습이다.

30일 업계에 따르면 동탄호수공원 인근 한화포레나동탄호수아파트(2020년 준공) 84㎡(전용면적)는 지난 6월 8억5000만원(6층)에 신고가를 기록한 대표적인 ‘셔세권’ 아파트이다. 동탄순환대로를 단지 북측에 두고 반도체기업의 셔틀 버스가 다니는 이 단지는 84㎡ 기준 시세가 길 하나를 사이에 둔 동탄호수하우스디보다 1억원 가까이 높게 형성돼 있다.

동탄구의 B공인중개업소 관계자는 “동탄역 쪽이 너무 올랐다 보니 상대적으로 집값이 정체됐던 비(非)중심부 셔틀버스 정차지 아파트를 찾는 분들이 보인다”면서 “원래 동탄은 동탄중앙로, 동탄대로 쪽이 인기가 많은데 일명 ‘사이드 지역’도 셔틀버스가 다니니 관심을 보이시는 것 같다”라고 말했다.

동탄은 84㎡ 기준 6억원 아래의 외곽 단지부터 20억원을 넘어선 동탄역 초역세권까지 가격대가 넓게 분포하는 대표적인 지역이다.

대표적인 대장 아파트인 동탄역롯데캐슬 84㎡가 지난 5월 20억원을 돌파하는 등 가파른 상승세를 보이자, 동탄 내에서도 통근 편의성을 앞세운 외곽의 10억원 전후의 아파트도 키 맞추기하고 있다.

동탄구의 목동 한신더휴(2018년 준공) 또한 지난달 전용83㎡이 9억2000만원(20층) 신고가를 기록했다. 이 단지는 목동 내에서도 상대적으로 셔틀버스 및 광역버스 정류장의 접근성이 뛰어난 곳으로 손꼽힌다.

올해 50여 건이 넘는 손바뀜이 일어나면서 1년 전 시세(6억원 중후반대)보다 최근 실거래가가 1억5000만원 가까이 올랐다.

부동산 업계에서는 셔세권에 대한 관심이 높아지자 통근버스 노선 지도를 강의자료로 활용하거나 이를 기준으로 인근 아파트 단지를 소개하는 경우도 나온다. 중개업소들 또한 셔틀버스 정차지 인근 동을 ‘인기 동’으로 홍보하는 것을 동탄에서는 어렵지 않게 찾아볼 수 있다.

이 같은 현상은 전문가들은 반도체 산업단지의 배후지역인 동탄의 특수성이 반영된 것이라고 보고 있다. 남혁우 우리은행 부동산연구원은 “반도체 기업 근무자에게는 서울 접근성보다 캠퍼스(공장) 접근성이 우선순위이기 때문에 몇 개 업체의 셔틀버스 정류장이 다니는지, 멀리 있는지, 여기에 동탄역과의 접근성을 충족하는지에 따라 집값이 서열화되는 모습”이라며 “직주근접을 가능하게 하는 셔틀버스 여부는 분당 등 집값이 비싼 지역으로까지 앞으로 수요가 퍼질 수 있는 기반이 되기도 한다”라고 설명했다.

업계에서는 ‘직주근접’ 선호에 따라 현재 동탄에 거주하는 반도체 기업 종사자들의 수요가 분당, 위례, 광교, 용인 수지 등으로 더욱 번질 수 있다고 보고 있다. 동탄 집값이 한달 사이에만 6% 넘게 급등하는 등 집값이 상승하면서 비슷한 가격대에서 통근 편의성을 확보할 수 있는 주변 지역을 대체지로 선택할 유인이 생기기 때문이다.

분당 매화마을의 한 공인중개사는 “최근에 40대 학부모인 동탄 부부들이 학군과 미래를 생각해 리모델링 단지를 매수하는 경우들이 적지 않다”면서 “셔틀까지 다니니 실거주와 투자가치를 동시에 잡을 수 있는 기회라고 생각하는 것 같다”라고 말했다.

다만 반도체 경기 둔화 및 집값 하락장에는 이 같은 셔세권이 가지는 프리미엄적 요소의 영향이 줄 수 있다고 본다. 한 업계 관계자는 “동탄 및 셔세권을 강조하는 곳들은 상승기 가수요의 선반영으로 집값이 단기간에 올랐기 때문에 경기 하강 시 자정작용이 일어나 가격 하락 폭을 키울 수 있다”고 말했다. 김희량 기자