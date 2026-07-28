28일 오후 규모 7.1 강진 발생 도로 솟아오르고 돌담 무너지고 “10년 전 떠올라” 불안감 호소

[헤럴드경제=김은희 기자] 28일 일본 규슈 구마모토에서 규모 7.1의 강진이 발생하면서 주민들이 공포에 떨고 있다. 이들은 270여명이 사망한 10년 전 현지 강진 상황을 떠올리며 불안해하고 있다.

연합뉴스에 따르면 이날 지진이 난 구마모토현 우키시와 히카와마치에서는 도로가 솟아오르고 돌담이 무너지는 등 피해가 잇따랐다고 교도통신 등은 보도했다.

강한 흔들림에 10년 전인 2016년 현지에서 강진을 겪은 주민들은 “당시가 떠올랐다”, “서 있을 수가 없었다”며 불안감을 드러냈다.

우키시에 사는 89세 남성은 “덜컹덜컹하며 좌우와 상하로 10~20초 정도 흔들렸다”며 “(10년 전) 구마모토 지진 때보다 더 심했다”고 말했다.

히카와마치의 한 요양원에서 일하는 여성 직원도 “책상을 잡고 매달려도 몸을 지탱할 수가 없었다”며 “입소자와 직원 모두 넘어져 다쳤다”고 전했다.

10년 전 지진 때도 피해를 보았다고 밝힌 구마모토현 마시키마치 쓰모리 신사의 카이 요조는 “본당이나 정문이 또 기울어지면 어쩌나 불안했다”고 했다. 이번 지진으로 해당 신사에선 석등 2개가 쓰러진 것으로 전해진다.

구마모토현 가미아마쿠사시의 한 료칸에서는 술과 식기 등이 바닥으로 떨어졌고 수도관 파손 가능성 속에 바닥이 물에 잠기기도 했다. 료칸 관계자는 “이제 막 성수기에 들어섰는데 벌써 예약 취소가 들어오고 있다”고 했다.

지진으로 인해 신칸센 등의 열차 운행이 중단되면서 발이 묶인 승객도 있었다고 현지 언론은 전했다.

구마모토에 사는 한 남성은 후쿠오카 하카타역에서 “후쿠오카에 놀러 왔다가 오늘 돌아갈 예정이었으나 기다리기로 했다”고 언급했다.

흔들림이 10년 전보다 더 강했다는 주민들의 전언이 나오면서 이번 지진 관련 피해 규모가 2016년 강진에 버금갈 우려가 제기된다.

2016년 4월 16일 발생한 규모 7.3의 구마모토 강진 관련 사망자는 270여명이었다. 이 중 50명이 지진 당시 건물 붕괴 등으로 숨졌으며 나머지는 피난 생활 중 세상을 떠난 것으로 알려졌다.

당시 8667채의 주택이 파괴됐고 최대 18만4000명의 이재민이 발생했다.