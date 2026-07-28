과다 입력분 분산 조정 위한 조치 선관위 “잠정자료로 승인 없이 수정 가능”

[헤럴드경제=김은희 기자] 선거관리위원회가 6·3 지방선거에서 투표자 수를 오입력한 지역이 충북 진천과 경기 의왕·김포인 것으로 파악됐다.

28일 연합뉴스 보도에 따르면 중앙선거관리위원회는 국회 6·3 지방선거 투표용지 부족 사태 국정조사특별위원회에 제출한 설명자료에서 “기존에 공개한 구시군 단위 총 투표자 수는 유지하고 투표소별 수치를 조정하는 방식으로 오입력을 처리했다”고 밝혔다.

일부 읍면동 선관위에서 착오로 투표자 수를 과다 입력했고 중앙선관위 측에 이를 처리할 방법을 문의하자, 중앙선관위 선거관리과 담당자가 같은 읍면동 내 다른 투표소에 과다 입력분을 분산해 수정하는 방법을 시도 선관위 담당자에게 안내했다는 설명이다.

투표자 오입력이 발생한 곳은 진천군 진천읍 제2투표소와 의왕시 부곡동 제3투표소, 김포시 구래동 제2투표소다.

김포시는 다른 투표소에 투표자 과다 입력분을 분산해 수치를 조정했다. 진천군과 의왕시는 투표자 수가 기존 입력 수치를 넘어설 때까지 같은 수치를 유지했다.

김포 구래동 제2투표소에서는 오전 8시부터 오후 1시까지 시간대별 투표자 수를 입력하는 과정에서 직전 시간대에 보고한 투표자 수에 해당 시간대까지 누적 투표자 수를 더하는 방식으로 과다 입력이 발생했다. 이후 선관위는 과다 입력분을 구래동 다른 8개 투표소에 분산해 오전 8시부터 오후 4시까지 투표소별 수치를 수정했다.

진천군의 경우 오전 8~10시 투표자 수를 입력하는 과정에서 직전 시간대 보고한 투표자 수에 해당 시간대까지 누적 투표자 수를 더하는 방식으로 과다 입력이 발생했다. 이후 오전 10시에 입력한 투표자 수 510명을 오후 3시까지 동일한 수치로 입력·저장했다.

의왕에선 오후 2시 투표자 수를 실제 수치인 832명이 아닌 1118명으로 과다 입력하고 투표 마감 시각까지 같은 수치로 입력·저장했다.

선관위는 “구시군 단위 투표자 수 수정은 시도 선관위 허가가 필요하지만 읍면동에서 입력한 투표소 별 투표자 수는 구시군 단위 보고를 위한 잠정 자료라 구시군 선관위의 별도 승인 없이 수정할 수 있다”고 설명했다.