[헤럴드경제=김성훈 기자] “사장님 나빠요”라는 유행어로 유명한 개그맨 정철규가 과거 선배 개그맨으로부터 폭행을 당한 사실을 폭로했다.

정철규는 26일 유튜브 채널 ‘나무미키 흥신소’에 공개된 ‘개그맨 똥군기!! 차에서 벨트 메고 맞은 이유?? 선배님 나빠요 특채 블랑카!’라는 제목의 영상에 출연했다.

정철규는 2004년 KBS 특채 개그맨으로 데뷔해 KBS ‘폭소클럽’에서 외국인 노동자 ‘블랑카’ 캐릭터로 큰 사랑을 받았다.

진행자 미키광수가 “특채 개그맨인데도 공채 개그맨 선배들한테 끌려가서 맞은 적 있냐”라고 묻자, 정철규는 피해 사실을 꺼내놓았다.

정철규는 당시 광고 계약을 계약금 없이 하게 됐는데, 선배들이 ‘최하 계약금 3000만원인데 왜 그렇게 계약을 하냐’라고 지적을 했다고 한다. 이에 정철규는 ‘여기가 좋아서 계약하는 것이다. 돈 보다는 처음 손 내밀어 준 곳이니까 하겠다. 다른 데서 3000만 원 주고 이런 건 중요하지 않다’고 답했다고 했다. 그러자 한 선배가 불러내더니 폭행을 시작했다는 것이다.

정철규는 “선배는 ‘차에 타라’ 그러더니 조수석에 앉으라고 하고는 안전띠를 채우더라. 난 어디 가는 줄 알았다. 딱 채우고 시동을 끄더니 그때부터 뺨을. 정면 뺨때기 맞아 봤냐. 이걸로 뺨을 딱 때리는데 이렇게 맞으니까 코랑 눈이 같이 맞으면서 자동으로 눈물 나면서 코가 빨개졌다. 그때부터 ‘빡, 빡’ 맞다가 한쪽만 너무 맞아서 너무 아프더라. 돌렸다. 돌렸는데 눈이 마주치지 않나. ‘뭘 째려봐’ 욕설을 하면서 또 왼손으로 때리더라”라고 당시 상황을 전했다.

정철규가 맞은 이유에 대해 묻자 “‘누가 너한테 3000만원 준다고 했냐’해서 ‘그게 아니라’ 하는 순간부터 맞았다. 그때는 안 울었다. 그냥 더 얘기할 필요 없겠다 싶어서 ‘죄송합니다’ 하고 주먹으로 맞았다”라고 했다.

정철규는 폭행을 한 선배의 정체에 대해 “여러분들이 알고 있는 메시, 호날두는 관계 없다. 에당 아자르, 이니에스타 급 정도 되는 사람이다”라고 축구선수에 비유해 설명했다.