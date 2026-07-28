합병기일 11월 30일, 합병비율 1대 0

[헤럴드경제=김은희 기자] 토스 운영사 비바리퍼블리카가 자회사인 토스페이먼츠를 흡수합병한다.

비바리퍼블리카는 토스페이먼츠를 소규모 합병 방식으로 합병하기로 했다고 28일 공시했다.

존속회사는 비바리퍼블리카이며 토스페이먼츠는 합병 후 소멸한다. 합병기일은 오는 11월 30일로 예정됐다.

비바리퍼블리카는 현재 토스페이먼츠 지분 100%를 보유하고 있어 합병비율은 1대 0으로 산정됐다. 이에 따라 합병 신주는 발행하지 않으며 합병교부금도 지급하지 않는다.

기존 주주의 지분율과 지배구조에도 변동이 없다.

비바리퍼블리카는 “이번 합병을 통해 경영 효율성이 제고하고 통합된 조직을 통해 기반 사업 경쟁력이 강화될 것으로 기대하고 있다”고 합병 배경을 설명했다.

또한 토스페이먼츠가 완전자회사인 만큼 합병 이후 연결 기준의 재무상태와 영업 등에 미치는 영향은 제한적일 것으로 예상된다고 밝혔다.

비바리퍼블리카는 “합병 전 양사가 영위하던 사업에 대한 변경이나 폐지 등의 계획은 없다”면서 “현재 합병 완료 후 추진·계획 중인 구조대 편에 대해서도 확정된 바 없다”고 설명했다.