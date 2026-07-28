아람코 75만 달러 기부…한국 대표 정원 조성

[헤럴드경제(울산)=박동순 기자] 세계적인 에너지 기업 아람코(Aramco)와 한국 조경계의 거장 정영선 조경가가 손잡고 태화강국가정원에 한국을 대표할 공공 정원을 조성한다.

울산시는 28일 시청 본관 7층 상황실에서 아람코 아시아 코리아가 기부하고 울산광역시 사회복지협의회가 시행하는 ‘아람코·정영선 울산정원 조성사업’ 업무협약식을 가졌다.

이날 협약식에는 김상욱 울산시장을 비롯해 칼리드 A. 라디(Khalid A. Radi) 아람코 코리아 대표이사, 김문주 아람코 코리아 이사, 오세걸 울산광역시 사회복지협의회 회장, 정영선 조경가가 참석했다.

이번 사업은 아람코의 사회공헌 프로그램인 ‘동행프로젝트’의 일환으로 75만 달러(한화 11억원)를 울산시 사회복지협의회에 기부함으로써 이루어졌다.

울산시 사회복지협의회는 8월부터 10월까지 태화강국가정원 태화지구 내 7000㎡ 부용식재지 일원에 한국 자생식물로 정원을 조성한다.

울산시는 ‘기후위기 시대 인류공동체에 던지는 메시지’, ‘자연에 순응하는 한국정원의 철학’, ‘우리 강산에 깃든 생명을 품은 정원’을 주제로 태화강의 생태적 가치와 자생식물이 결합한 명품 공공 정원으로 조성한다는 방침이다.

특히 정원의 기획부터 설계, 조성까지 전 과정은 조경계의 노벨상으로 불리는 세계조경가협회(IFLA) 최고 영예 ‘제프리 젤리코상’을 한국인 최초로 수상한 세계적 거장인 정영선 조경가가 총괄한다.

김상욱 울산시장은 “아람코 코리아가 ‘아람코·정영선 울산정원’ 조성을 위해 기여를 해준 데 깊이 감사드린다”고 말했다.