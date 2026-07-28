[헤럴드경제=장연주 기자] 미국의 국가부채가 폭증하며 통화 가치 하락 우려가 커지는 가운데, 세계적 베스트셀러 ‘부자 아빠 가난한 아빠’의 저자 로버트 기요사키가 “역사상 가장 큰 경제위기가 시작됐다”고 경고하고 나섰다. 특히 그는 “부자는 돈을 저축하지 않는다”면서 정부가 통제할 수 없는 금과 은, 비트코인, 이더리움 등을 사야 한다고 강조했다.

기요사키는 최근 자신의 소셜미디어(SNS)에 미국의 국가부채가 급증했다면서 법정화폐 체제의 취약성을 강하게 비판했다.

미국 재무부 자료에 따르면, 지난 22일 기준 미국 국가부채는 39조 6400억 달러로, 2008년 글로벌 금융위기 당시(약 9조5000억 달러)보다 4배 이상 급증해 40조 달러 돌파를 앞두고 있다.

기요사키는 미국 정부가 약 90일마다 1조 달러의 부채를 늘리는 현 구조는 장기적으로 지속 불가능하다고 지적했다. 이에 따라 법정화폐의 가치 하락과 인플레이션에 대비하기 위해 정부가 공급량을 마음대로 늘릴 수 없는 ‘하드 애셋(Hard Assets)’ 보유를 강조했다.

기요사키는 “부자는 돈을 저축하지 않는다”며 법정화폐 시스템에 대한 의존도를 낮출 것을 촉구했다.

그는 “1965년부터 은, 1971년부터 금, 2012년부터 비트코인, 2022년부터 이더리움을 모아왔다”고 밝혔다.

기요사키는 특히 총발행량이 2100만개로 제한된 비트코인과 탈중앙화 금융(DeFi) 생태계의 핵심인 이더리움의 가치를 높게 평가했다.

특히 그는 “대규모 금융시스템 재편이 이뤄질 경우 금은 온스당 3만5000달러, 은은 200달러, 비트코인은 75만달러, 이더리움은 9만5000달러까지 상승할 것”이라는 가격 전망을 유지했다.

다만, 시장에서는 그의 과감한 전망에 대해 신중론을 내놓고 있다.

실제로 기요사키가 수년간 대공황과 시장 붕괴를 반복적으로 경고해왔지만, 최근 몇 년간 미국 증시는 인공지능(AI) 투자 열풍 등에 힘입어 상승세를 이어가는 등 실제 시장 흐름과 엇갈린 사례가 적지 않았기때문이다.

아울러 금과 은은 현금흐름을 창출하지 못하고, 가상자산은 변동성이 극심하다는 점에서 단순한 비관론에 기댄 투자보다는 정교한 위험 관리가 병행돼야 한다는 지적도 나온다.