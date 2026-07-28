[헤럴드경제=장연주 기자] 미성년자 성범죄로 실형을 선고받았던 그룹 룰라 출신 고영욱(50)이 ‘워터밤’ 공연에 대해 “벗기 경쟁하는 대회냐”고 비판했다.

고영욱은 27일 엑스(옛 트위터)에 가수 비비의 ‘워터밤 서울 2026’ 공연을 다룬 기사를 공유하면서 “지방 살아서 잘 모르겠지만 워터밤인지 뭔지는 가수들이 나와서 누가 더 많이 벗나 서로 경쟁하는 대회냐”고 말했다.

그는 이어 “물이 부족한 아프리카를 생각하니 내가 다 미안해진다”고 적었다.

‘워터밤(WATERBOMB)’은 K-POP, 힙합, EDM 아티스트의 공연과 대규모 물총 싸움(Water Fight)이 결합된 독창적인 형태의 대형 음악 페스티벌로, 서울은 물론 부산, 대구, 광주 등 국내 주요 도시와 해외에서도 개최되고 있다.

관객들도 물총과 물바가지를 준비하고, 무대 위 아티스트 역시 관객들과 물총을 쏘며 물을 맞으면서도 격렬한 퍼포먼스를 펼치는 연출이 특징이다.

하지만 매년 선정성 논란이 불거지고 있다.

앞서 가수 비비는 지난 25일 경기도 고양시 일산 킨텍스 야외 글로벌 스테이지에서 열린 ‘워터밤 서울 2026’ 무대에 올라 히트곡 ‘밤양갱’, ‘나쁜X’ 등 무대를 소화했다.

이날 타이트한 흰색 점프수트를 입고 무대에 오른 비비는 공연 중반 남성 댄서들에게 둘러싸인 채 무릎을 꿇은 뒤 점프수트 지퍼를 내려 안에 착용한 비키니 상의를 드러내며 파격적인 퍼포먼스를 선보였다.

이에 대해 “19금 연기 아니냐”, “특정 성적 행위를 연상시키는 연출은 민망했다” 등 비판적인 지적이 제기됐다.

한편, 1994년 룰라로 데뷔한 고영욱은 미성년자 3명을 강제추행하고 성폭행한 혐의로 2013년 징역 2년6개월을 선고받았다. 당시 신상정보 공개 5년과 위치추적 전자장치 부착 3년도 함께 명령받아 ‘전자발찌 연예인 1호’라는 오명을 남겼다.

이후 고영욱은 남부구치소, 안양교도소, 서울남부교도소에서 2년6개월간 복역했으며 2015년 출소했다.

그는 2020년 11월 “조심스레 세상과 소통하고 싶다”며 인스타그램 계정을 개설했지만, 신고가 누적되면서 하루 만에 폐쇄됐다.

인스타그램에는 유죄 판결받은 성범죄자의 계정 사용을 금지하고 신고를 권유하는 정책이 있다.

고영욱은 또 2024년 8월에는 유튜브 채널을 개설했으나 마찬가지로 신고가 빗발치면서 약 2주 만에 폐쇄됐다. 이후 고영욱은 엑스를 통해 일상을 공개하고 있다.